MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ve Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda Kızıkalesi Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapan A.Y. ve G.A'yı suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerilerinde ve evlerinde yapılan aramada 18 fişek metamfetamin ve bir miktar bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.