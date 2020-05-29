MERSİN - Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınlarında görev alan personele yönelik eğitim ve tatbikat düzenlendi.

Erdemli Orman işletme Müdürlüğü Alata Şefliğinde gerçekleşen tatbikatta yangın söndürme ekiplerinin yangına müdahale refleksi ölçüldü.



Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 58 arazöz, 20 su ikmal aracı, 29 ilk müdahale aracı, ayrıca Silifke ve Bozyazı ilçelerinde konuşlandırdıkları yangın söndürme helikopterlerinin bulunduğunu belirtti.

Alper, orman yangınlarına karşı vatandaşları daha duyarlı hale getirmeye çalıştıklarını, bu anlamda halka yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.















