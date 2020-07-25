MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı arı kovanlarına zarar verildiği ileri sürüldü.

Mersin Arıcı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, zarar gören arıcıları ziyaret ederek, kovanlardaki hasarları inceledi.

Kurt, gazetecilere, sezon öncesinde yaşanan saldırıların üreticilere zarar verdiğini belirterek, "Kimliği belirsiz kişilerce, hem koloni barındıran kovanlar hem de petekler parçalanmış. Bu da yetmezmiş gibi kovanlara sinek ilacı diye tabir edilen zehirler sıkılmış." dedi.

Konunun takipçisi olacaklarını kaydeden Kurt, şüphelilerin yakalanmasını istediklerini söyledi.

Arıcı Durmuş Aydoğdu da arılarının telef olduğunu savunarak, "Kovana sıkıla ilaç sebebiyle çok sayıda arım telef oldu. Bu canlıları kim, neden yok etmek ister?" ifadesini kullandı.



