MERSİN - Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Toroslar'ın 2 bin 200 rakımlı Musabozuldu Yaylasına çıkan Köselerli Yörüklerini ziyaret etti.

Ziyarette Yörüklerle sohbet eden Başkan Tollu, sırtına kepenek giyerek Yörüklerle birlikte koyun otlattı ve süt sağımına yardım etti.

Başkan Tollu, yaptığı açıklamada, Musabozuldu Yaylasında bulunan Yörüklerin yaklaşık 100 bin küçükbaş hayvan otlattığını, bunların etinden ve sütünden faydalanılarak ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Köseleri mahalle muhtarı Kemal Çevik, Başkan Tollu ve ekibine Yörüklere yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür etti.







