ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde emekli polis memuru, kümesindeki tavukları yiyen tilkiyi tuzak kurarak yakaladı.

Güzeloluk Mahallesi'nde yaşayan emekli polis memuru Sadettin Öncel'in beslediği tavuklar, kümese dadanan tilki nedeniyle azalmaya başladı.

Öncel, soruna çözüm bulamayınca kurduğu tuzakla tilkiyi yakalayıp evinin bahçesindeki kafese kapattı.

Sosyal medya hesabından tilkinin görüntülerini paylaşan Öncel'in, "Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık. 150 tane tavuğu yedin. Yesen yine iyi, boğup gidiyorsun. Ne olacak şimdi. Utanmadın mı tavukları yerken? Tilki kardeş bu, böyle olmuyor. Seni ormana sürgüne göndereceğiz. Orada tavuk mu yersin, kuş mu yersin, ne yaparsan yap, bizim tavuklarımızı yeme. Seninle anlaşamıyoruz." şeklindeki sözleri izleyenleri gülümsetiyor.