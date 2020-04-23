KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan emekli öğretmene, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evine asmak için istediği Türk bayrağını, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ulaştırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 72 yaşındaki Kamil Yılmaz, Andırın Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak bayrak istedi.

Ekipler, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Çokak Mahallesi'nde yaşayan Kamil ve eşi Gülsüm Yılmaz'ı ziyaret ederek, Türk bayrağını teslim etti.

Görevlilerle sohbet eden Yılmaz, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu belirterek, "Bayrağı büyük bir şerefle evimin en yüksek yerine asacağım." dedi.

Daha sonra Türk bayrağı, görevliler tarafından evin çatısına asılarak, İstiklal Marşı okundu.

- Çocukların isteğini polis yerine getirdi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri de iki öğrencinin evlerinin ziyaret edilerek bayramlarının kutlanması isteğini yerine getirdi.

Kızılcaoba Mahallesi'nde yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencileri Şeyma Nur ve Ahmet Şakalar'ın evine giden ekipler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ekipler, çocuklara evde kaldıkları için teşekkür edip, sosyal mesafenin önemini anlattı.

- Şehit kızından asker selamlı kutlama

Türkoğlu ilçesindeki şehit Adil Kozanoğlu'nun kızları Irmak (8) ve Belinay Kozanoğlu (7), evlerinde okudukları şiirlerle 23 Nisan'ı kutladı.

Akçalı Mahallesi'ndeki Şehit Piyade Üstçavuş Ahmet Tündü İlkokulunda öğrenim gören Irmak ve Belinay Kozanoğlu, okudukları şiirin ardından şehit babalarından hatıra kalan şapkasını takarak selam verdi.

Kent genelinde çocuklar da süsledikleri evlerinde bayram coşkusunu yaşadı.



