KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sivil toplum örgütü üyeleri, belediyenin oluşturmaya başladığı lavanta vadisine lavanta fidesi dikti.

Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Demir, çalışmanın uygulanacağı 1 milyon metrekare alada kayalıkların toprakla kaplanarak ekime hazır hale getirildiğini söyledi.

Belediyenin seralarında üretilen lavantaların Park ve Bahçeler Müdürlüğü nezaretinde sivil toplum örgütü üyelerinin de destekleri ile toprakla buluşturulduğunu dile getiren Demir, "Dikim çalışmalarına gönüllü olarak katılan doğa severlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Lavanta fidesi dikimine destek veren Tema Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç ise çok güzel bir projenin içerisinde yer alıp destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Lavanta vadisinin şehrimiz için çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Doğamız güzelleşiyor, Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz'e güzel projeleri için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.