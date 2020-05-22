OSMANİYE - Düziçi ilçesinde üreticilere 73 bin domates fidesi dağıtıldı.

Osmaniye İl Özel İdaresi destekti "Düziçi İlçesinde Yayla Sebzeciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen fide dağıtım töreninde konuşan Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, fidelerin iklim ve toprak yapısına uygun, verimli, kaliteli, hastalık-zararlılara dayanıklı ve tüketicilerin özellikle istediği çeşitler olduğunu belirterek, ilçenin özellikle yaz dönemindeki sebze ihtiyacının karşılanabilmesi ve ilçe ekonomisinin alternatif tarımsal ürünlerin üretimi ile geliştirilmesi adına son derece önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından 35 üreticiye 73 bin domates fidesi dağıtıldı.