GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter'den Antalya'nın tanıtımına destek

Kovid-19 salgını sürecinde Antalya'nın tanıtımı için hayata geçirilen "Müzikle kal, Antalya'yı hayal et" projesi kapsamında DJ Burak Yeter, Antalya Havalimanı apronunda yolcu uçağının önünde performans sergiledi - Yeter'in ekibiyle sergilediği ve sosyal m

Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter'den Antalya'nın tanıtımına destek
31 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANTALYA - Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, Antalya Tanıtım Vakfının (ATAV) iş birliğiyle, Antalya turizmine katkıda bulunmak için Antalya Havalimanında dijital ortamda konser verdi.

Vakıf ile Burak Yeter'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Antalya destinasyonunun tanıtımı için hayata geçirdiği proje kapsamında ünlü DJ, Fraport TAV sponsorluğuyla Antalya Havalimanı'nın apronunda yolcu uçağının önünde performans sergiledi.

Yeter'in ekibiyle sergilediği performans, sosyal medya platformlarında yayınlandı, dünya genelinde yayın yapan müzik kanallarında ise yakın zamanda yer alacak.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, projeyle ilgili Antalya Havalimanı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, konserlerle insanların tatil planları için Antalya'yı hayal etmesini sağlamak istediklerini söyledi.

Salgın sürecinde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hayatın durma noktasına geldiğini belirten Ege, "Bu süreçte Antalya'yı tanıtmak için DJ Burak ile 'Müzikle kal, Antalya'yı hayal et' projesini hayata geçirdik. Yaptığımız konserlerle Antalya'nın deniz, kum ve güneş dışında insanlara farklı turizm imkanları sunduğunu anlatmak istiyoruz." dedi.

Konser ve festivallerin iptal edildiği süreçte dijital dünyaya olan ilginin arttığına dikkati çeken Ege, ATAV olarak müziğin evrenselliğini de kullanarak dijital ortamlarda konserler vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Antalya Havalimanı'nda boş duran uçakları gördüklerinde çok üzüldüklerini aktaran Ege, "Apronda konser verilmesi dünyada bir ilk oldu ve bu Antalya turizminin tanıtılmasına büyük katkı sağlayacak. Bundan sonraki konserler UNESCO'nun dünya mirası geçici listesinde yer alan Aspendos, Patara, Sagalassos gibi antik kentlerde yapılacak." diye konuştu.

- "İnsansız konser serisi devam edecek"

DJ Burak Yeter ise havalimanında konser vermenin çocukluk hayali olduğunu ve bu hayalini gerçekleştirdiği için mutluluk duyduğunu kaydetti.

Antalya'yı tanıtmak için daha önce yapılmamış "insansız konserler" vermeye başladıklarını anlatan Yeter, "İnsansız konser serisi devam edecek, bu üçüncü konserimiz. Antalya'nın doğal zenginliklerini ortaya koymak için konserlere devam edeceğiz. Antalya'nın güvenilir bir lokasyon olduğunu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Youtube izlenme rekorunun kendisine ait olduğuna işaret eden Yeter, yaptığı müziklerin 7'den 70'e herkese ulaştığını söyledi.

- "24 saatte 500 bin kişi izledi"

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da Antalya'nın turizmine katkı sağlamak için birçok proje yürüttüklerini ve bunlardan en önemlisinin ise apronda konser vermek olduğunu vurguladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün de konsere büyük destek verdiğini kaydeden Yılmaz, konserin dijital ortamda 24 saatte 500 bin kişi tarafından izlendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından DJ Burak Yeter'in apronda verdiği konser izletildi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika haber: Isparta için yeni genelge
Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!
81 ile gönderildi 65 yaş üstü için yeni genelge!
KIL ÇADIRDAN YERLEŞİK DÜZENE YÖRÜK YAŞAMI
Isparta'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı
EKREM COŞKUN DÖNER'DE KAMPANYA
Isparta'daki düğün salonlarını ilgilendiren haber geldi
Isparta için yeni genelge
"Gül diyarı" Isparta'da bereketli hasat
Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?
TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…
ÇALTI SARIMSAĞINDA HASAT DÖNEMİ
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta'da halk otobüsleri için önemli duyuru
Gazete manşetleri: Korona yeni belirtilerle aramızda geziyor!
Kiracılar için yeni düzenleme geliyor!
KESTEL GARANTİ, ISPARTA’DA GÖZLER TFF’DE, KARAMAN BEKLEMEDE
Isparta son dakika haber: ​Çayboyu temizlendi
Kurbanlık vekalet ücretleri belli oldu
Esnek çalışma saatinin detayları belli oldu
DİKKAT! MASKE TAKMAYANA...
Bakan'dan kurbanlık hayvan açıklaması!
Süleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreni
Isparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti
Ehliyet taşıma tarihe karışıyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Ehliyet taşıma tarihe karışıyorEhliyet taşıma tarihe karışıyor19 Haziran 2020
Isparta'da (LGS ve YGS Sınavları Hakkında) kararlar alındıIsparta'da (LGS ve YGS Sınavları Hakkında) kararlar alındı19 Haziran 2020
Isparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiIsparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti19 Haziran 2020
Kredi kartında yeni dönem! TBMM Genel Kurulunda kabul edildiKredi kartında yeni dönem! TBMM Genel Kurulunda kabul edildi19 Haziran 2020
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Karneler erişime açıldıMilli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Karneler erişime açıldı19 Haziran 2020
COFFEETOX ISPARTA'DA SADECE NANE LİMON AKTAR'DA COFFEETOX ISPARTA'DA SADECE NANE LİMON AKTAR'DA 18 Haziran 2020
5 Maddede Koronavirüsü Bitirecek Formülü Açıkladı5 Maddede Koronavirüsü Bitirecek Formülü Açıkladı19 Haziran 2020
Isparta Valisi Seymenoğlu Halı Saha İşletmecileriyle GörüştüIsparta Valisi Seymenoğlu Halı Saha İşletmecileriyle Görüştü19 Haziran 2020
Burdur'da kaza yapan kamyonette sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardıBurdur'da kaza yapan kamyonette sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı19 Haziran 2020
Burdur'da FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındıBurdur'da FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı19 Haziran 2020
Burdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulunduBurdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulundu20 Haziran 2020
Isparta'da düğün salonları kurallara uygun şekilde hizmete açılıyorIsparta'da düğün salonları kurallara uygun şekilde hizmete açılıyor20 Haziran 2020
Süleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreniSüleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreni20 Haziran 2020
Esnek çalışma saatinin detayları belli olduEsnek çalışma saatinin detayları belli oldu21 Haziran 2020
Isparta ve Burdur'da 11 bin 848 öğrenci LGS heyecanı yaşadıIsparta ve Burdur'da 11 bin 848 öğrenci LGS heyecanı yaşadı20 Haziran 2020
DİKKAT! MASKE TAKMAYANA...DİKKAT! MASKE TAKMAYANA...21 Haziran 2020
Kurbanlık vekalet ücretleri belli olduKurbanlık vekalet ücretleri belli oldu22 Haziran 2020
Burdur'da lise öğrencisi evinde ölü bulunduBurdur'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu21 Haziran 2020
Bakan'dan kurbanlık hayvan açıklaması!Bakan'dan kurbanlık hayvan açıklaması!21 Haziran 2020
Isparta son dakika haber: ​Çayboyu temizlendiIsparta son dakika haber: ​Çayboyu temizlendi22 Haziran 2020