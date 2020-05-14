OSMANİYE - AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu, çiftçilerin, alın terinin, vefakarlığın timsali olduğunu, ülkenin kalkınmasında çok önemli katkıları bulunduğunu, geçimini topraktan sağlayıp topraktan aldığı ürüne değer kattığını belirtti.

AK Parti olarak her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını ifade eden Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok tarımsal ürünün ana vatanı olan ülkemizde tarım sektörünü geliştirerek üretimi artırmak, üreticinin emeğini korumak, vatandaşlarımızın gıda güvenliğini teminat altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Büyük Türkiye olmanın bilinci ve sorumluluğu içinde hareket ediyoruz. Ülke olarak birbirimize kenetlendiğimiz, Kovid-19 salgınına karşı başarıyla sürdürdüğümüz ve dünyaya örnek olduğumuz mücadelede, fedakarca çalışarak tarımsal üretimlerini devam ettirmeye gayret gösteren çiftçilerimizin bu zor zamanlarında yanlarındayız ve her zaman da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarıma hizmet ederek, ülkemizin geleceğine umut olan ve en temel ihtiyaçlarımızı sofralarımıza ulaşması için bin bir emek sarf eden, toprağın, suyun, havanın, tabiatın dostu tüm çiftçi kardeşlerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."



