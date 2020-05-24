GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Dulkadiroğlu Beyliği'nin kültürü restorasyonlarla canlandırılacak

Kahramanmaraş'ın tarihi dokusuyla ön plana çıkan merkez ilçesi Dulkadiroğlu'da, restorasyon ve sokak iyileştirilme çalışmalarıyla geçmişi yüzyıllara dayanan beylik kültürü yeni nesillere aktarılacak - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay: - "Konak re

Dulkadiroğlu Beyliği'nin kültürü restorasyonlarla canlandırılacak
25 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

KAHRAMANMARAŞ - İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ın tarihi dokusuyla ön plana çıkan merkez ilçesi Dulkadiroğlu'da, konak restorasyonları ve sokak iyileştirmeleri çalışmalarıyla geçmişi yüzyıllara dayanan beylik kültürü gün yüzüne çıkartılmaya çalışılıyor.

İlçenin "Bahtiyar Yokuşu" olarak bilinen sokağının her iki yakasında tarihe tanıklık eden ev ve konaklar yer alıyor. Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme ve konak restorasyonları tamamlanarak tarihi kimliği ortaya çıkarılan Bahtiyar Yokuşu, Dulkadiroğlu Beyliği'nin tarihine ilişkin de ipuçları veriyor.

Sokaklarda zikzaklı cumbaları, basık kemerli ve enikli kapıları, giyotin pencereleriyle kentin sivil mimarisinden izleri taşıyan konaklar ve evler görselliğiyle dikkati çekiyor.

Buradaki ev ve konakları bir bir ayağa kaldıran Dulkadiroğlu Belediyesi, hem beylik kültürünü tanımak isteyenleri hem de tarih meraklılarını ilçeye bekliyor.

- "100 yıl önceki silüetine kavuşturma hedefimiz var"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın eski mahallelerinin ve tarihi değerlerinin bulunduğu alanları gün yüzüne çıkarma adına yoğun çalıştıklarını söyledi.

Bu mahallelerdeki eski konakları bir bir restore ederek yeniden yaşama kazandırdıklarını anlatan Okay, ilk etapta bölgedeki 4 konağı satın alarak restore edip, vatandaşların istifadesine sunduklarını kaydetti.

Okay, birçok insanın çocukluğunun geçtiği eski mahalleleri işlevsel hale getirmek için gayret gösterdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Konak restorasyonlarının yanında önemli bir sokağı komple restore ederek 100 yıl önceki silüetine kavuşturma hedefimiz var. Bahtiyar Yokuşu dediğimiz bölgeyi gündemimize alarak çalışma yapıyoruz. Burada 17 tescilli bina var. Bunları bir bir restore ediyoruz. Bunlar vatandaşlarımızın binaları. Tarihi ortaya çıkartma adına vatandaşlarımızın bu konaklarının restorasyonunu yapmaktayız. Bunları da etaplara böldük. Bunlar bittiğinde 100 yıl önceki doku neyse onu görme imkanına kavuşacağız. Ziyaretçilere gururla gezdirebileceğimiz bir mekan oluştu."

- "Çok önemli turizm merkezlerinden biri"

Bölgenin ikinci etabını da ihale ettiklerini, restore çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Okay, üçüncü etapta ise tur otobüslerinin geldiği bir alan oluşturacaklarını, buradan tarihi bölgeye giriş sağlayacaklarını, seyir terası çalışmalarının olacağını, tüm etaplar bittikten sonra çeşitli aktiviteleri de teşvik edeceklerini söyledi.

Okay, alanın kentin en önemli turizm merkezlerinden olacağını öngördükleri dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bölgede tarihi camilerin tamamını restore ettik. Böylelikle de alanda bir hareketlilik sağladık. Çalışmalarımızla Dulkadiroğlu Beyliği'nin kültürünü de gün yüzüne çıkartmış oluyoruz. Eski mahalleleri gün yüzüne çıkartırken aynı zamanda Dulkadiroğlu Beyliği'nin de geçmişteki hayat standardını, yaşam şeklini, kültürünü restorasyonlarla tazelemiş ve yeni nesillere aktarmış olacağız. Bu hedefe hemşehrilerimizin de desteğiyle ilerliyoruz."


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdü
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il 33'e yükseldi
Bakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyor
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı
Bayram namazı evde kılınabilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama yapıldı
Isparta'da halk otobüsleri bayramda çalışacak mı?
Isparta'da o yolda asfaltlama başladı çiftçilere müjde!
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...
Isparta'ya pandemi döneminde ne kadar ödeme yapıldı?
Isparta'da yaş pasta siparişleriniz için adres Ezgi Pastanesi
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü
Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020
Isparta'da ​Otoparklar ile ilgili Belediye'den önemli duyuru
Isparta'da camiler ibadete açılacak! temizlik ve dezenfekte çalışmaları...
Isparta ve Burdur'da karantinada kalıyorlardı! memleketlerine gönderildi
Isparta'da Ramazan Ayında gıda denetimi
Bu şikayeti olan herkese test yapılacak Bakanlık düğmeye bastı
Isparta'da cam bardak parçalarıyla rehin alınan vatandaşı polis kurtardı
İçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi
Isparta OBM'de göreb değişimleri
Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?
Son dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuru
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 202021 Mayıs 2020
Son dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladıSon dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladı18 Mayıs 2020
ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLARISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR20 Mayıs 2020
Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!18 Mayıs 2020
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...21 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildiİçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildi17 Mayıs 2020
Isparta'da hava sıcaklığı düşecek! Isparta'da hava sıcaklığı düşecek! 19 Mayıs 2020
BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DEBAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DE17 Mayıs 2020
Isparta'da belirlenen bu kadrolara öğretim elemanı alımı yapılacak!Isparta'da belirlenen bu kadrolara öğretim elemanı alımı yapılacak!19 Mayıs 2020
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...22 Mayıs 2020
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldüIsparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü21 Mayıs 2020
Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!17 Mayıs 2020
Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?20 Mayıs 2020
Son dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuruSon dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuru20 Mayıs 2020
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajıBelediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı22 Mayıs 2020
Bağcılar'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için konser verildiBağcılar'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için konser verildi17 Mayıs 2020
Mersin'de denizin rengi polen tozlarının birikmesiyle değiştiMersin'de denizin rengi polen tozlarının birikmesiyle değişti17 Mayıs 2020
GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı17 Mayıs 2020
Bu şikayeti olan herkese test yapılacak Bakanlık düğmeye bastıBu şikayeti olan herkese test yapılacak Bakanlık düğmeye bastı21 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesiİçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi20 Mayıs 2020