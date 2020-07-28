ANTALYA - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezince Antalya İl Başkanlığına atanan Hacer Özdemir, il yönetimini basına tanıttı.

Özdemir, Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda düzenlediği basın toplantısında, DSP'nin Türkiye'nin en eski partilerinden biri olduğunu söyledi.

Geçmişte bir çok başarılı belediye başkanının partilerinden çıktığını ifade eden Özdemir, "DSP bugün yine kendisine duyulan ihtiyaca cevap vermek için mücadelesini sürdürmektedir. Antalya örgütü olarak çalışmalarımıza etkin olarak devam edecek, partimizi ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra DSP Antalya İl Yönetimi basına tanıtıldı.







