GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Doğu Akdeniz'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı

ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de sessizlik hakim oldu.Salgınla mücadele kapsamında

Doğu Akdeniz'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı
28 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Salgınla mücadele kapsamında 81 ilde 26 Mayıs'a kadar uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Adana'da sessizlik yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, görevliler dışında cadde ve sokaklarda kimse bulunmuyor. Kentte yaya ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin en işlek yerlerinden Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi, Merkez Park ve Atatürk Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

- Mersin

Mersin'de sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ile kıyıdaki bisiklet ve yürüyüş yolları boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddeler ile kavşaklarda yaptıkları denetimde dışarı çıkanların izin belgelerini kontrol etti.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay'da cadde ve sokaklarda, görevliler dışında araç trafiğinin olmadığı görüldü.

Osmaniye'de de kentin en işlek yerleri Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarları ile Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Polisler, ana arterler üzerinde oluşturdukları uygulama noktalarında sokağa çıkan sürücü ve yayaların izin belgesini kontrol etti.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdü
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il 33'e yükseldi
Bakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyor
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı
Bayram namazı evde kılınabilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama yapıldı
Isparta'da halk otobüsleri bayramda çalışacak mı?
Isparta'da o yolda asfaltlama başladı çiftçilere müjde!
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...
Isparta'ya pandemi döneminde ne kadar ödeme yapıldı?
Isparta'da yaş pasta siparişleriniz için adres Ezgi Pastanesi
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü
Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020
Isparta'da ​Otoparklar ile ilgili Belediye'den önemli duyuru
Isparta'da camiler ibadete açılacak! temizlik ve dezenfekte çalışmaları...
Isparta ve Burdur'da karantinada kalıyorlardı! memleketlerine gönderildi
Isparta'da Ramazan Ayında gıda denetimi
Bu şikayeti olan herkese test yapılacak Bakanlık düğmeye bastı
Isparta'da cam bardak parçalarıyla rehin alınan vatandaşı polis kurtardı
İçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi
Isparta OBM'de göreb değişimleri
Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?
Son dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuru
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 202021 Mayıs 2020
Son dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladıSon dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladı18 Mayıs 2020
ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLARISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR20 Mayıs 2020
Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!18 Mayıs 2020
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...21 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildiİçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildi17 Mayıs 2020
Isparta'da hava sıcaklığı düşecek! Isparta'da hava sıcaklığı düşecek! 19 Mayıs 2020
BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DEBAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DE17 Mayıs 2020
Isparta'da belirlenen bu kadrolara öğretim elemanı alımı yapılacak!Isparta'da belirlenen bu kadrolara öğretim elemanı alımı yapılacak!19 Mayıs 2020
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...22 Mayıs 2020
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldüIsparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü21 Mayıs 2020
Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!17 Mayıs 2020
Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?20 Mayıs 2020
Son dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuruSon dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuru20 Mayıs 2020
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajıBelediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı22 Mayıs 2020
Bağcılar'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için konser verildiBağcılar'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için konser verildi17 Mayıs 2020
Mersin'de denizin rengi polen tozlarının birikmesiyle değiştiMersin'de denizin rengi polen tozlarının birikmesiyle değişti17 Mayıs 2020
GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı17 Mayıs 2020
Bu şikayeti olan herkese test yapılacak Bakanlık düğmeye bastıBu şikayeti olan herkese test yapılacak Bakanlık düğmeye bastı21 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesiİçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi20 Mayıs 2020