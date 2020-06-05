ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'da normalleşme planı kapsamında koronavirüs salgınının yayılımını engelleme, kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının bulaşı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla iş yerlerinde denetim yapıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, görevlendirdikleri ekiplerce iş yerlerinde gerekli denetimleri sık sık gerçekleştireceklerini belirtti.

- Mersin

Mersin'de Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçedeki çocuk oyun parkları, banklar ve kamelyaları dezenfekte etti.

Akdeniz Belediyesi ekipleri de kamu kurumları ve özel işletmelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ekipler, cadde ve sokakların yanı sıra çöp konteynerlerini de yıkayıp, ilaçlama yaptı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 18 Mart - 1 Haziran tarihleri arasında 6 bin 350 noktada dezenfekte ilaçlama çalışması yapıldığını bildirdi.





- Hatay

Hatay'ın Antakya, İskenderun, Arsuz ve Defne ilçelerinde de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Antakya Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki ibadethaneleri ve bazı okul ile oyun parklarını dezenfekte etti.

Semt pazarlarının girişlerinde zabıta ekiplerince vatandaşlara maske dağıtıldı, girişlere kurulan stantlarda ise pazara gelenlerin ellerini dezenfekte etmesi sağlandı.

Diğer ilçelerde de toplu kullanılan alanlarda temizlik çalışması yapılırken vatandaşlara maske verildi.

- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi temizlik ekipleri, cuma namazı öncesi ibadete açılan cami, meydan ve kapalı semt pazarlarında dezenfekte işlemi yaptı.

Kent merkezindeki 52 cami, 3 kapalı semt pazarı ile Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak cuma namazı öncesi temizlik çalışması yapan ekipler, namaz için gelenlere maske ve dezenfektan dağıttı.