ADANA - Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Türk Kızılay Adana Şubesi gönüllüleri, iş yerleri ve taksicilere maske dağıttı, sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, salgını önleme çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

- Mersin

Mersin'de Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçedeki çocuk oyun parkları, banklar ve kameriyeleri dezenfekte etti.

Akdeniz Belediyesi ekipleri de kamu kurumları ve özel işletmelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ekipler, cadde ve sokakların yanı sıra çöp konteynerlerini de yıkayıp, ilaçladı.

- Hatay

Hatay'da da Antakya Belediyesi ekipleri, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi okullarda dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Dezenfeksiyon çalışmalarının sınav tarihine kadar ilçedeki sınav uygulaması yapılacak tüm okullarda gerçekleşeceği bildirildi.

Öte yandan, ekipler birçok mahallede bulunan cami, okul ve parklarda da temizlik çalışması yaptı.

- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında özel halk otobüsleri, dolmuş ve servis araçlarında denetimlerini sürdürüyor.

Toplu taşıma araçları için getirilen maske takma zorunluluğu ve ayakta belli oranda yolcu alma kuralı çerçevesinde denetimlerini sürdüren ekipler, şoför ve yolcuların maske takıp takmadığına ve araçların düzenli dezenfekte edilip edilmediğini kontrol ediyor.

Ekipler, kurallara uymayan şoför ve yolculara ceza işlemi uygularken, vatandaşlara kurallara uyulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.