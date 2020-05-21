Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı ADANA - Doğu Akdeniz'de, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklama, batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 5 ila 7 kuvvet