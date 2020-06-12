Doğu Akdeniz'de cuma namazı, Kovid-19 salgını sonrasında üçüncü kez kılındı ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra üçüncü kez cuma namazı kılındı.Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde cuma namazı için vatandaşlar semt pazarında olu