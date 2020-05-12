ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Ceyhan ilçesinde kuaför ve berber salonlarında, el ve yüzey dezenfektanı ve tıbbi maskeden oluşan set dağıtıldı.

İlçedeki bütün salonlar, özel solüsyonlarla dezenfekte edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen 2,5 milyona yakın maske de vatandaşlara dağıtılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde 9 bin 340 esnafa gıda paketi dağıtıldığını bildirdi.

Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler, ilçedeki kuaförlerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

- Hatay ve Osmaniye

Antakya, İskenderun ve Arsuz Belediyeleri ekipleri, kırsal mahallerdeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler cami, park, sağlık ocağı ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda temizlik yaptı.

İskenderun Gençlik Merkezi de salgının başlangıcından bu yana 10 bin koruyucu siperlik üretimini tamamladı.

Siperlikler, başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu kurumlarına dağıtıldı.

Osmaniye'de belediye ekipleri berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti, maske ve dezenfektan seti dağıttı. Ekipler ayrıca iş yerlerinde hijyen ve sosyal mesafe kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ederek uyarılarda bulundu.



