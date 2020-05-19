GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı (1):

"Dünyada 135 ülke bizden tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bazısı hibe bazısı da satın alma talebi. 81 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşıladık şimdi ise 'diğerlerine de nasıl yardımcı olabiliriz' diye, bunun üzerine çalışıyoruz" - "Bugüne kadar yur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı (1):
30 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyada 135 ülke bizden tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bazısı hibe bazısı da satın alma talebi. 81 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşıladık şimdi ise 'diğerlerine de nasıl yardımcı olabiliriz' diye, bunun üzerine çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'dan yayın yapan Kanal V televizyonunda katıldığı programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından sağlık sistemi güçlü olan ülkelerin fark oluşturduğunu söyledi.

Dünyada en korunaklı olarak bilinen ülkelerin bile Kovid-19'dan etkilendiğini anlatan Çavuşoğlu, bu süreçte Türkiye'nin, dünyadaki bir çok ülkeye yardımda bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Dünyada 135 ülke bizden tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bazısı hibe bazısı da satın alma talebi. 81 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşıladık şimdi ise 'diğerlerine de nasıl yardımcı olabiliriz' diye, bunun üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık sistemine yaptıkları yatırımların karşılığını aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 115 ülkeden 70 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Biraz önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla konuştuk. Onlar bizden 4 bin civarında vatandaşını götürdü. Aynı şekilde o rakama yakın vatandaşımızı da değişik eyaletlerden ülkemize getirdik. Bu konuda da birbirimize destek oluyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının da olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar yurt dışında yaşayan 535 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek tek ailelerini arıyoruz. Hepsi de sağlık sistemindeki başarıdan, ülkemizin vatandaşına gösterdiği ilgiye kadar devletin ne kadar güçlü ve şefkatli olduğunu gördüklerini söylüyorlar. 'Size oy vermedik. Belki bir daha vermeyiz ama gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne kadar güçlü olduğunu, potansiyelinin ne olduğunu gördük.' diyenler var. Bugüne kadar 438 cenazemizi de ülkemize getirdik. Bazı vatandaşlarımız da cenazelerini orada defnetmek istedi."

Koronavirüsten sonra dünyanın yeniden şekilleneceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Dünya bundan sonra farklı bir dünya olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes kendi kendine de yeterli olmaya çalışacak. Bu mümkün olmayacak, o zaman da bölgeselleşme olacak. Küreselleşmede de bölgeselleşmede de anahtar ülkelerden bir tanesi Türkiye olacak." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da belirlenen bu kadrolara öğretim elemanı alımı yapılacak!
Rektör Çarıkçı'nın 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı
Son dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladı
Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN KADİR GECESİ MESAJI
İDA BUTİK'TEN CIVIL CIVIL ORGANİK GİYİM ÜRÜNLERİ
Isparta Seralarında Fide Dikimleri Tamamlandı
Isparta Spor İl Müdürü Murat Gevrek'in 19 Mayıs mesajı
HER BAYRAM AYRI BİR HEYECAN...
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU'NUN 19 MAYIS MESAJI
Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!
BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DE
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildi
Isparta'da traktör kazası: 5 kişi yaralandı
Isparta'da çamaşır suyu içen 2 yaşındaki çocuk hasataneye kaldırıldı
İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner 3 günde teslimat!
ABD'den gelen Türk vatandaşları Isparta ve Burdur'daki yurtlara yerleştirildi ABD'DEN GELEN TÜRK VATANDAŞLARI ISPARTA VE BURDUR'DAKİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ
Isparta'da elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi öldü
Antalya'dan Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktılar!
Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''
Isparta'da balkonlarda spor etkinliği! Tempo tuttular...
Isparta'da çiğköfteciden ihtiyaç sahiplerine destek!
Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin sayısı yükseldi
Koronavirüsün Türkiye rotası
Isparta ve tüm ülkede dev uygulama!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesiIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesi12 Mayıs 2020
Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...15 Mayıs 2020
Bu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesiBu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesi15 Mayıs 2020
Tüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurduTüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurdu16 Mayıs 2020
Son dakika: İçişleri'nden yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildiSon dakika: İçişleri'nden yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildi13 Mayıs 2020
Isparta için meteorolojik uyarı! rekor sıcaklık seviyesiIsparta için meteorolojik uyarı! rekor sıcaklık seviyesi13 Mayıs 2020
Isparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldıIsparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldı14 Mayıs 2020
Bakan Koca'dan son dakika camiler, pandemi hastaneleri ve bayram için açıklamaBakan Koca'dan son dakika camiler, pandemi hastaneleri ve bayram için açıklama13 Mayıs 2020
Isparta'da imam caminin bir bölümünü "hayır marketi"ne dönüştürdüIsparta'da imam caminin bir bölümünü "hayır marketi"ne dönüştürdü13 Mayıs 2020
Son dakika haber...Isparta'da deprem!Son dakika haber...Isparta'da deprem!13 Mayıs 2020
TKDK 9. PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTITKDK 9. PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTI12 Mayıs 2020
Bu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandıBu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandı14 Mayıs 2020
Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''16 Mayıs 2020
Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin sayısı yükseldiMaskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin sayısı yükseldi16 Mayıs 2020
"Kovid-19" lavanta ve kekik yağına talebi artırdı "Kovid-19" lavanta ve kekik yağına talebi artırdı13 Mayıs 2020
​DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs vücutta kalıcı olabilir​DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs vücutta kalıcı olabilir13 Mayıs 2020
Isparta'da fedakarca çalışan hemşireler...Isparta'da fedakarca çalışan hemşireler...12 Mayıs 2020
19 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı19 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı15 Mayıs 2020
Antalya'dan Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktılar!Antalya'dan Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktılar!16 Mayıs 2020
MEB'den önemli kararlar! Harekete geçildiMEB'den önemli kararlar! Harekete geçildi14 Mayıs 2020