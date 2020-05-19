Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünya bundan sonra farklı bir dünya olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes kendi kendine de yeterli olmaya çalışacak. Bu mümkün olmayacak o zaman da bölgeselleşm
« Önceki HaberDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyada 135 ülke bizden tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bazısı hibe bazısı da satın alma talebi. 81 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşıladık şimdi ise 'diğerlerine Sonraki Haber »Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı (1):
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