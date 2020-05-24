İSTANBUL - Quick Sigorta ana sponsorluğunda düzenlenen "Online Digitalization Summit", 21-22 Mayıs tarihlerinde akademisyenler, sektör uzmanları ve Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.



Quick Sigorta açıklamasına göre, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Quick Sigorta Dijital Dönüşüm Sorumlusu (CDO) Pınar Güzey’in de konuşmacı olarak yer aldığı zirve büyük ilgi ile katılımcı rekoru kırdı.



Özyeğin Üniversitesi öğrenci kariyer kulübü Özyeğin OR, Sabancı Üniversitesi öğrenci kariyer kulübü Sabancı İES ve Bilkent Üniversitesi öğrenci kariyer kulübü Bilkent MEC'in birlikte yürüttüğü zirvenin teması "Dünya dijitalleşiyor, peki ya sen?" oldu.



- "Dijitalleşme sadece robotlaşmak değildir"



Açıklamada, zirvedeki görüşlerine yer verilen Ahmet Yaşar, kendisinin üniversitede öğrenciyken sigortacılık sektörüne atıldığını belirterek, "Dijitalleşme sadece robotlaşmak ya da sayısallaşmak değildir. Bizim Quick Sigorta’daki amacımız sadece internetten poliçe satışı değildi. Bunun sadece bir kanal olduğunu, dijitalleşmenin bunun çok daha ötesinde olduğunu vurguladık. Bütün süreçleriyle sigortacılık faaliyetini dijitalleştirmeye çalıştık. Bununla birlikte acentelerimizin de satışa, ilişkilere, görüşmelere daha çok zaman ayırabileceklerini anlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde de sigortacılığın aksamadan yürütülebilmesi için "Evdeyiz, hizmetinizdeyiz" sloganıyla acentelere online ulaşılabilen sisteme geçtiklerini aktaran Ahmet Yaşar, "Bu program vesilesiyle yatırım yaptığımız ve çok da başarılı olmayan bir girişimimizi yeniden yaratabilmek için bir ekip kurmayı ve yer almak isteyenleri de davet ettiğimi duyurmak istiyorum. Ekipte yer alacakların sigortacılıkla da ilgisi olması gerekmiyor, sigortacılık hayatın her alanıyla ilgili aslında. Biz sizin sigortacılıkla ilgisi olmadığını düşündüğünüz şeyleri bile sigortacılıkla ilişkilendirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Dijital dönüşüm için çok büyük yatırımlara gerek yok"





Pınar Güzey ise zirvede sektördeki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.



Öngörülemeyen durumlar karşısında değişime ayak uydurmanın önemine değinen Güzey, şunları kaydetti:



"Değişimlerin karşısında tavrımız ne olacak, bu önemli. Değişiklik olduğu noktada bireylerin ve şirketlerin adaptasyon yetenekleri ortaya çıkıyor. Mesele bu süreçte evden çalışmaya ayak uyduramayanlar da oldu. Biz Quick Sigorta olarak pandemi çıktığı ilk günden itibaren gönül rahatlığıyla verimli şekilde çalışmaya devam edebiliyoruz. Bu da teknolojiye yatırım yaptığımız, dijitale önem vermemizle ilgili bir durum. Bütün hasar süreçlerimizde, müşteri hizmetlerimizde, üretimimizde, acenteyle olan ilişkilere kadar hepsinde bu geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde hiçbir aksaklık olmadan devam ettiriyoruz."



İş dünyasındaki dijital dönüşümlerin yüzde 80’inin başarısız olduğunu dile getiren Güzey, bunun temelinde dijitalleşmenin teknoloji yatırımı olarak algılanmasının yattığını bildirdi.



Güzey, iş süreçlerinin, şirket kültürünün, organizasyonun değişmediği müddetçe yatırım yapılan teknolojinin şirketi geleceğe taşımayacağını belirterek, "Dijital dönüşüm için aslında çok büyük yatırımlara gerek yok. Bir yandan dataya iyi bakmak ve şirket süreçlerini iyi analiz etmek de önemli. Biz acentelerin dijitalleşmesi için yoğun olarak çalışıyoruz. IT ve dijital alanlara destek oluyoruz. Bizim genlerimizde bu var. Hiçbir zaman dijitali online poliçe kesmek olarak görmedik." ifadelerini kullandı.





- Etkinliği aynı anda 3 bin katılımcı takip etti







Öte yandan, açıklamaya göre, iki gün boyunca Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin ve geleceğe yatırım yapan katılımcının ilgi gösterdiği etkinliği aynı anda 3 bin katılımcı takip etti.



Zirvede ayrıca Philip Moris Dijital Strateji ve Etkileşim Müdürü Utku Tarı, AliExpress Türkiye Müdürü ve aynı zamanda İTÜ Çekirdek’te mentor olan Yaman Alpata, Startup Trace CEO’su ve CDO Türkiye İcra Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, Samsung Electronics Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Ömer Barış Gökpınar, Microsoft Turkey Teknoloji Üst Yönetici (CTO) Onur Koç, Zoom Video Communications Gelişen Piyasalar Direktörü Emrah Aydın, Mercedes-Benz Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi ve Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz ve LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer de yer aldı.























