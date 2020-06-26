GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Ders için çektiği kısa filmle uluslararası festivallerde yarışıyor

Yapım-yönetim dersi kapsamında çektiği korku filmi "Pirabok" ile Florence Film Awards'dan ödül alan Mersin Üniversitesi öğrencisi Ferman Narin, eserinin yarıştığı 6 uluslararası festivalden de derece bekliyor - Genç yönetmen Narin: - "Gelecek dönemde aks

Ders için çektiği kısa filmle uluslararası festivallerde yarışıyor
24 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

MERSİN - SEZGİN PANCAR - Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ferman Narin, ders kapsamında çektiği ve İtalya'dan ödül alan korku türündeki kısa filmiyle katıldığı 6 uluslararası festivalden de derece elde etmeyi hedefliyor.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi 26 yaşındaki Narin, yapım-yönetim dersi kapsamında istenen kısa film için Anadolu'da uzun yıllardır anlatılan korku hikayelerinden "Pirabok"u araştırmaya başladı.

Ekip arkadaşlarıyla birlikte çok sayıda kaynağı okuyan, hikayenin anlatıldığı illerde birçok kişiyle görüşen Narin, senaryoyu yazdıktan sonra filmi çekmek için harekete geçti.

Film için gerekli kaynağı bir internet sitesi aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasıyla karşılayan genç yönetmen, Mersin'in Gülnar ilçesinin dağ köylerinde "Pirabok"un çekimlerine başladı.

Narin, 20 kişilik ekiple 9 günde çektiği kısa metrajlı film, okulunda beğeni toplayınca uluslararası festivallere katılmaya karar verdi.

Genç yönetmenin adeta imece usulü çektiği eseri, İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen "Florence Film Awards" festivalinde "En İyi Korku Filmi" seçildi.

Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentinde düzenlenen "International Indie Short Fest"de de finalist olarak yer aldı.

Kanada'da 30 Aralık'ta düzenlenecek "The Horror Movie Awards"ın da finalistleri arasında yer alan "Pirabok", bu ülkede 31 Ekim'de gerçekleştirilecek "15 Second Film Challenge" festivalinde de en iyi korku filmi seçilmek için yarışacak.

Slovakya'da gelecek ay düzenlenecek "Kosice International Monthly Film Festivali"nde de en iyi öğrenci, öğrenci yönetmen, korku filmi, film afişi, fragman, senaryo ve prodüksiyon olmak üzere 7 dalda finalist olan kısa film, bunların yanı sıra Çekya, İngiltere ve İtalya'daki uluslararası film festivallerinde de yarışacak.

- "Vatandaşlar bizlere jeneratörlerini verdiler"

Filmin çekim süreci ve gelecek hedeflerini AA muhabirine anlatan Ferman Narin, ilk kısa metrajlı filmi olan "Soyka"yı da ders kapsamında çektiğini belirterek, ilginin kendisini "Pirabok"u çekmeye yönelttiğini söyledi.

Korku türünde az sayıda eser çıktığı için bu alana yöneldiğini dile getiren Narin, "Tarihsel konuları işlemenin bir ağırlığı olduğu için bölge halkıyla konuşarak senaryoyu ele aldık. Pirabok, Mezopotamya'da uzun yıllardır anlatılan bir sözlü edebiyat türündeki korku hikayesi. Aslında bu hikaye sadece bizim bölgemize ait değil. Dünyadaki birçok ülkede de farklı isimlerle hikayeleştiriliyor." dedi.

Kısıtlı imkanları olduğu için eserin oluşturulma sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden Narin, süreci şöyle anlattı:

"Gülnar ilçesinde 2 ayrı ev tuttuk. Evlerde 10'ar kişi kaldık. Evlerden birinin durumu baya kötüydü, uyuduğumuz yerlerde fareler geziyordu. Filmin toplam bütçesi 30 bin lira. Bunun 7-8 bin lirasını kendimiz karşıladık. Kalan bütçeyi de kurduğumuz dayanışma ağıyla karşıladık. Film setlerinde ışık çok önemlidir. Ama ilçedeki bir köydesiniz ve herhangi bir ışık kaynağınız yok çünkü elektrik yok. Biz de yerel halkla birlikte dayanışma yaptık. Bizlere jeneratörlerini verdiler. Araçlarımızın yakıtları bitince oradaki vatandaşlar kendi yakıtlarını veriyorlardı. Özetle filme, bir ekip dayanışmasının ortaya çıkardığı ürün diyebiliriz."

- "Filmi çekmeden önce 60'a yakın korku filmi izledim"

Narin, yapımı sadece bir ödev olarak görmediklerine dikkati çekerek, "Evet bu bir öğrenci projesi ancak biz öyle algılamadık. Her çektiğiniz filmin altında imzanız vardır. Profesyoneller nasıl çalışıyorsa biz de öyle çalıştık. Sahnelerimizi oluşturduk. Bu sahnelere en uygun filmleri izlemeye başladık. Çoğu kişiye korkutucu gelebilir ama temel oluşturması için filmi çekmeden önce 60'a yakın korku filmi izledim. Sıçrama-korkutma dediğimiz yerleri filme tam anlamıyla yedirebilmek adına korku filmlerinin müziklerini dinleyerek uyudum." şeklinde konuştu.

Filmi festivallere hazır hale getirmek için zorlu bir tercüme sürecine girdiklerini kaydeden Narin, festivallerin giriş ücretlerini karşılamak için de yardım topladıklarını söyledi.

Narin, ilk ödül haberini aldıklarında büyük sevinç yaşadıklarını dile getirerek, "Ekip olarak akşam yemek yerken bir bildirim geldi. Baktığımızda Florence Film Awards'dan ödül aldığımızı öğrendik. Herkes müthiş bir coşkuyla sevindi. Yönetmen olarak üzerinizde ciddi bir sorumluluk olur. Çünkü tüm ekibin emeğinin boşa gitmesini istemezsiniz. Ödülü aldıktan sonra insanları arayarak 'Evet oldu.' diyebildim. Bu beni müthiş heyecanlandırdı. Ödülü aldıktan sonra yeni bir film çekmeye karar verdim." dedi.

Katıldıkları yarışmalardan olumlu değerlendirmeler aldıklarını vurgulayan Narin, yarıştıkları 6 film festivalinden de iyi haber almayı beklediklerini anlattı.

Genç yönetmen, filmin gördüğü ilginin kendilerini heyecanlandırdığını ve yeni projeler için Türkiye'deki yapımcılardan destek beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyada ilk sıralardaki, köklü geçmişi olan festivalleri denedik. Bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum diyebilirim. Ancak İtalya'dan ödül aldıktan sonra heyecanım çok arttı. Bu da diğer festivallere yöneltti. Yeniden bir kampanya başlatabiliriz. Çünkü festivaller için belirli bir bütçe gerekiyor. Aslında Türkiye'deki birçok yönetmenin serüveni böyle başlar. Yurt dışına film gönderilir, yapımcıların desteğiyle ilk uzun metrajlı film çekilir. Özellikle Türkiye'deki bazı yapımcıların bizleri görmesini istiyoruz. Tür olarak farklı alanları deneyen öğrencilere destek vermelerini umuyoruz. Gelecek dönemde aksiyon ve bilim-kurgu alanlarında yapımlar çekmek istiyorum. Bu işlere yeni girenler bu alanlardan uzak durur ama biz tehlikeyi göze almak istiyoruz. Destek olursa Pirabok'un uzun metrajlı halinin çok güzel olacağını düşünüyoruz. Ülkemizin yurt dışında temsili açısından güzel bir film olur."

- Pirabok

Yapımcılığını öğrenci olan Kendal Öztürk'ün üstlendiği korku türündeki filmin görüntü yönetmenliğini Müfit Güzel, sanat yönetmenliğini Beyza Can yaptı.

Eserde başlıca rolleri, Ayfer Şen, Murat Manış, Abdurrahim Duala, Ali Şahin ve Saffet Uzun paylaştı.

Pirabok'u yazan ve yöneten Ferman Narin, eserin kurgusunu ve afiş tasarımını da üstlendi.

Filmin hikayesi şöyle özetleniyor:

"Hatice, 2 çocuğuyla tarlalarda çalışıp kıt kanaat geçinerek yaşamını sürdürmektedir. Bir gün köyün çobanı Recep, Pirabok tarafından öldürülür. Bu olaydan sonra aileler çocuklarını köyden gönderir. Köyde yalnız kalan Hatice ve çocukları Pirabok'un lanetiyle karşı karşıya kalır."



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hafta sonu YKS kısıtlamasının son dakika detayları belli oldu!
Oyun salonları ne zaman açılacak? Bakanlık'tan genelge!
Kurban kesiminde koronavirüs önlemi bu sene böyle kesilecek...
Ödemeleri öne çekildi erken yapılacak!
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...
Son dakika haberi: İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da
Isparta'da kullan at ürünleri Via Kağıt ve Ambalaj'da
Isparta'da dördüncü kattan beton zemine düştü
Son dakika haber: Isparta için yeni genelge
Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!
81 ile gönderildi 65 yaş üstü için yeni genelge!
KIL ÇADIRDAN YERLEŞİK DÜZENE YÖRÜK YAŞAMI
Isparta'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı
EKREM COŞKUN DÖNER'DE KAMPANYA
Isparta'daki düğün salonlarını ilgilendiren haber geldi
Isparta için yeni genelge
"Gül diyarı" Isparta'da bereketli hasat
Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?
TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…
ÇALTI SARIMSAĞINDA HASAT DÖNEMİ
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta'da halk otobüsleri için önemli duyuru
Gazete manşetleri: Korona yeni belirtilerle aramızda geziyor!
Kiracılar için yeni düzenleme geliyor!
KESTEL GARANTİ, ISPARTA’DA GÖZLER TFF’DE, KARAMAN BEKLEMEDE
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiIsparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti19 Haziran 2020
Burdur'da kaza yapan kamyonette sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardıBurdur'da kaza yapan kamyonette sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı19 Haziran 2020
Burdur'da FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındıBurdur'da FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı19 Haziran 2020
Burdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulunduBurdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulundu20 Haziran 2020
Isparta'da düğün salonları kurallara uygun şekilde hizmete açılıyorIsparta'da düğün salonları kurallara uygun şekilde hizmete açılıyor20 Haziran 2020
Süleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreniSüleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreni20 Haziran 2020
Esnek çalışma saatinin detayları belli olduEsnek çalışma saatinin detayları belli oldu21 Haziran 2020
Isparta ve Burdur'da 11 bin 848 öğrenci LGS heyecanı yaşadıIsparta ve Burdur'da 11 bin 848 öğrenci LGS heyecanı yaşadı20 Haziran 2020
DİKKAT! MASKE TAKMAYANA...DİKKAT! MASKE TAKMAYANA...21 Haziran 2020
Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!25 Haziran 2020
Kurbanlık vekalet ücretleri belli olduKurbanlık vekalet ücretleri belli oldu22 Haziran 2020
Burdur'da lise öğrencisi evinde ölü bulunduBurdur'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu21 Haziran 2020
Bakan'dan kurbanlık hayvan açıklaması!Bakan'dan kurbanlık hayvan açıklaması!21 Haziran 2020
Isparta son dakika haber: ​Çayboyu temizlendiIsparta son dakika haber: ​Çayboyu temizlendi22 Haziran 2020
Japonya ile dostluklarımız ve ticari işbirliklerimiz devam ediyorJaponya ile dostluklarımız ve ticari işbirliklerimiz devam ediyor21 Haziran 2020
Kiracılar için yeni düzenleme geliyor!Kiracılar için yeni düzenleme geliyor!23 Haziran 2020
KESTEL GARANTİ, ISPARTA’DA GÖZLER TFF’DE, KARAMAN BEKLEMEDEKESTEL GARANTİ, ISPARTA’DA GÖZLER TFF’DE, KARAMAN BEKLEMEDE22 Haziran 2020
TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…24 Haziran 2020
Isparta için yeni genelge Isparta için yeni genelge 24 Haziran 2020
Isparta'da halk otobüsleri için önemli duyuruIsparta'da halk otobüsleri için önemli duyuru23 Haziran 2020