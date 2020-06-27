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"Deneyap Projesi" Türkiye'nin dört bir yanında büyüyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Gençlerimizin icatlar çıkarması, geleceğin bilim insanları olmaları için tüm imkanları seferber ediyoruz" - "Gençlik Merkezlerimiz, bilimden sanata, spordan kişisel gelişime, dil eğitimlerinden teknolojiy

"Deneyap Projesi" Türkiye'nin dört bir yanında büyüyor
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ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesiyle Türkiye’de geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirme adına büyük bir atılım gerçekleştirildiğini belirterek, "Gençlerimizin icatlar çıkarması, geleceğin bilim insanları olmaları için tüm imkanları seferber ediyoruz. Her şey geleceğimiz için." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışmasıyla yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesi, büyümeye devam ederken, 18 projeye dahil edilen 18 şehir gençlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Projenin ilk aşamasında 12 şehirde bilim ve teknolojide yenilik üretebilen gençlere ev sahipliği yapan atölyeler, 18 farklı ilde daha gençlerle buluşmak için gün sayıyor. Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Tokat, Yozgat ve Şanlıurfa’da gençlerle buluşacak proje atölyeleri, inşaat çalışmaları tamamlanarak hizmet vermeye hazır hale getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Deneyap Projesiyle Türkiye’de geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirme adına önemli bir atılım gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, projenin bilim ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda Türkiye’nin geleceğine ışık tutacağını belirterek, "Böylesine değerli bir projenin hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'a şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- "İcat çıkarın"


Proje kapsamında 12 ilde faaliyetlerin devam ettiğini, 18 ilde de en kısa zamanda gençlere hizmet verileceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesiyle çocuklarımıza, gençlerimize artık 'İcat çıkarın' diyoruz. Onların icatlar çıkarması, geleceğin bilim insanları olmaları için tüm imkanları seferber ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Projeye dahil edilecek 18 ilde atölye yapım sürecinde bütün hazırlıkların tamamlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, bu iller özelinde yaklaşık 115 bin gencin projeye katılım başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeni bir eğitim takvimi çıkarıldığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "En yakın zamanda atölyelerimizde gençlerimizi, geleceğimizin mimarlarını ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.


- 81 ilde 100 Deneyap Atölyesi


Bakan Kasapoğlu, proje kapsamında 2021 yılı sonuna kadar 81 ilde toplam 100 Deneyap Teknoloji Atölyesini gençlerle buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin Gençlik Merkezleri bünyesinde faaliyet gösterdiğini kaydeden Bakan Basapoğlu, "Gençlik Merkezlerimiz, bilimden sanata, spordan kişisel gelişime, dil eğitimlerinden teknolojiye kadar uzanan geniş bir yelpazede gençlerimizin istek ve talepleri doğrultusunda 7/24 hizmet veriyor." şeklinde görüş belirtti.

Projenin eğitim modeli hakkında da bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, şunları aktardı:

"Proje kapsamında ortaokul ve lise çağındaki gençlerimiz, Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alıyor. Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek gençlerimizin, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline geleceğine yürekten inanıyoruz."

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