Denetimli serbestlik çalışanları işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu ISPARTA - Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, dezavantajlı grupların topluma kazandırılması için çeşitli