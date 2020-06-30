GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Deloitte'tan "2020 Küresel Y Kuşağı Araştırması"

Deloitte'un araştırması, Y ve Z kuşaklarının, daha iyi bir gelecek inşa etmek için vizyon ve kararlılığa sahip olduğunu ortaya koydu - Türkiye'den 300 katılımcının yer aldığı araştırmaya göre, Y kuşağının sadece yüzde 17'si, ebeveynlerinden daha mutlu old

Deloitte'tan "2020 Küresel Y Kuşağı Araştırması"
31 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Deloitte'un "2020 Küresel Y Kuşağı Araştırması", Y ve Z kuşaklarının, daha iyi bir gelecek inşa etmek için vizyon ve kararlılığa sahip olduğunu ortaya koydu.

Deloitte açıklamasına göre, kurumun bu sene 9'uncu kez gerçekleştirdiği "2020 Küresel Y Kuşağı Araştırması" önemli bulguları ortaya çıkardı.

Kovid-19 pandemisinin yaşandığı eşi görülmemiş bir dönemde yapılan araştırma, iki jenerasyonun da kendi toplumlarında ve küresel anlamda pozitif değişim için kararlı ve dirençli olduklarını ortaya koydu.

Deloitte'un Kovid-19 salgınından önce ve salgın sırasında iki faz halinde gerçekleştirdiği araştırmanın ilk fazında 43 ülkeden 13 bin 715 Y kuşağı ve 20 ülkeden 4 bin 711 Z kuşağı mensubu yer aldı.

İkinci faza ise pandemiden farklı derecelerde etkilenen 5 bin 501 Y kuşağı mensubu ve 3 bin 601 Z kuşağı mensubu katıldı.


- Pandemi, genç kuşağın işini dramatik şekilde etkiledi

Araştırmaya göre, Kovid-19 pandemisinin insan hayatında yarattığı radikal değişimden genç jenerasyon daha fazla etkilendiği halde Y ve Z kuşaklarının belirsizlik karşısında cesur ve dirençli bir şekilde dünyayı daha iyi hale getirme isteği öne çıkıyor.

Araştırma, pandeminin genç çalışanların işlerine olan etkisini de gözler önüne serdi. Anketin yapıldığı dönemde Z kuşağının neredeyse yüzde 30'u ve 25-30 yaş aralığındaki genç Y kuşağının neredeyse çeyreği, işini kaybettiğini veya geçici olarak ücretsiz izne çıkarıldığını belirtti.

Y kuşağının sadece 3'te biri ve Z kuşağının yüzde 38'i istihdamlarının ve gelirlerinin etkilenmediğini aktardı.

- Y kuşağının en çok endişe duyduğu konular refah seviyesi

Türkiye'den 300 katılımcının yer aldığı araştırmada, Y kuşağının sadece yüzde 17'si, ebeveynlerinden daha mutlu olduğunu belirtti. Bu oran dünyada ise yüzde 26 seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de katılımcıların yüzde 66'sı, dünyada ise yüzde 45'i ebeveynlerinden daha az mutlu bir kuşak olduklarını aktardı.

Türkiye'de Y kuşağının stres seviyesini en çok etkileyen konular refah seviyesi, kariyer ve iş olanakları, fiziksel ve ruhsal sağlık olarak öne çıkıyor.

Strese bağlı nedenlerle son 12 ay içerisinde işten ayrılanların oranı Türkiye'de ve dünyada yüzde 30'lar düzeyinde bulunuyor. Stres sebebiyle işten ayrılanların bunu işverenleriyle paylaşma oranı Türkiye'de yüzde 37 seviyesindeyken, dünyada bu rakam yüzde 44 olarak ortaya çıkıyor.

Dünyada Y kuşağının yüzde 69'u, Z kuşağının ise yüzde 64'ü pandemi döneminde yaygınlaşan evden çalışma modelinin uygulanmaya devam etmesinin işteki stresi azaltacağını düşünüyor.

Geçen yıl Türkiye'deki katılımcıların yüzde 71'i gelecek 2 yıl içerisinde mevcut iş yerlerinden ayrılacağını belirtirken, bu oran bu yıl yüzde 52’ye geriledi, dünyada ise yüzde 31 seviyesinde bulunuyor.

Endüstri 4.0 dönüşümünün ve etkisinin işlerindeki sorumluluklarından bir kısmını alacağını düşünenlerin oranı Türkiye'de yüzde 20, dünyada ise yüzde 17 seviyesinde. Etkisi olmayacağını düşünenler ise her iki tarafta da yüzde 30'lar düzeyinde.

- Kutuplaşmanın artmasından endişe ediliyor

Türkiye'deki katılımcıların sadece yüzde 22'si finansal durumunun gelecek bir yıl içerisinde daha iyiye gideceğini düşünürken, dünyada bu oran hemen hemen 2 katı seviyesinde bulunuyor.

2018'de sosyal-politik ve ekonomik durumun önlerindeki bir yıl içerisinde iyiye gideceğini düşünen Y kuşağı katılımcılarının oranı yüzde 40'lar seviyesindeyken, 2019'da daha pesimist bir hale bürünerek yüzde 15'lere gerilemişti.

2020 için ise katılımcıların yüzde 21'i ekonomik olarak iyileşme beklerken, sosyal-politik anlamda iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 17'de kaldı.

Hem Türkiye'de hem dünyada araştırmaya katılan Y kuşağı ekonomik, politik ve sosyal anlamda kutuplaşmanın ve ayrışmanın daha da artacağını düşünüyor.

Çevresel konulara da oldukça duyarlı olan Y kuşağı, insanların çevreye vermiş olduğu zararın çok büyük olduğunu ve artık geri dönüşü olmadığını belirtiyor. Türkiye'de ve dünyada katılımcıların yarısı bu konuda hemfikir.

Türkiye'deki katılımcıların yüzde 91'i küresel ısınmanın başlıca nedeninin insan olduğu konusunda birleşirken, bu oran dünyada yüzde 83 seviyesinde bulunuyor.

- Y ve Z jenerasyonu gelecek için umut vadediyor

Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Yetenek Lideri Gülfer Irmak, genç neslin pandemi sonrası dönemi "yeni bir başlangıç olarak" umutla değerlendirdiğini belirterek, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm firmaların, çevreye duyarlı bir çalışma düzeni sağlamalarının öncelikli konuları içinde yer alması gerektiğini kaydetti.

Deloitte Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Tüzer ise belirli olan tek şeyin belirsizlik olduğu bu dönemde Y ve Z jenerasyonu gençlerin, dünya genelinde pozitif bir değişim yaratma potansiyelinin yüksek olduğunu, öne çıkan sağduyu ve kararlılık özellikleri sayesinde gelecek planlarına ulaşacaklarını aktardı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye'de bir ilk üretime hazır!
Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldı
Resmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak
Isparta'daki dolandırıcılık olayı
DENEME AMAÇLI DİKİLMİŞTİ ISPARTA'DA KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDU
BİLİMSEL OLARAK ŞİFA KAYNAĞI OLDUĞU İSPATLANDI
Isparta'da karantinaya uymayanlara ceza geliyor
Akaryakıta ikinci indirim geliyor...
Bankacılıkta bir dönem daha bitiyor Artık gitmeye gerek kalmayacak
Emeklilere çifte müjde haberler peş peşe geldi
Adıyaman Çiğköftecisi Nilgün Usta'da şok kampanya!
Trafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildi
Hafta sonu YKS kısıtlamasının son dakika detayları belli oldu!
Oyun salonları ne zaman açılacak? Bakanlık'tan genelge!
Kurban kesiminde koronavirüs önlemi bu sene böyle kesilecek...
Ödemeleri öne çekildi erken yapılacak!
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...
Son dakika haberi: İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da
Isparta'da kullan at ürünleri Via Kağıt ve Ambalaj'da
Isparta'da dördüncü kattan beton zemine düştü
Son dakika haber: Isparta için yeni genelge
Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!
81 ile gönderildi 65 yaş üstü için yeni genelge!
KIL ÇADIRDAN YERLEŞİK DÜZENE YÖRÜK YAŞAMI
Isparta'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kurban kesiminde koronavirüs önlemi bu sene böyle kesilecek...Kurban kesiminde koronavirüs önlemi bu sene böyle kesilecek...26 Haziran 2020
Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!25 Haziran 2020
Hafta sonu YKS kısıtlamasının son dakika detayları belli oldu! Hafta sonu YKS kısıtlamasının son dakika detayları belli oldu! 26 Haziran 2020
TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…24 Haziran 2020
Isparta için yeni genelge Isparta için yeni genelge 24 Haziran 2020
Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?24 Haziran 2020
Isparta'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı25 Haziran 2020
81 ile gönderildi 65 yaş üstü için yeni genelge!81 ile gönderildi 65 yaş üstü için yeni genelge!25 Haziran 2020
Son dakika haber: Isparta için yeni genelgeSon dakika haber: Isparta için yeni genelge25 Haziran 2020
"Gül diyarı" Isparta'da bereketli hasat"Gül diyarı" Isparta'da bereketli hasat24 Haziran 2020
Isparta'da kullan at ürünleri Via Kağıt ve Ambalaj'daIsparta'da kullan at ürünleri Via Kağıt ve Ambalaj'da26 Haziran 2020
Isparta'daki düğün salonlarını ilgilendiren haber geldiIsparta'daki düğün salonlarını ilgilendiren haber geldi24 Haziran 2020
EKREM COŞKUN DÖNER'DE KAMPANYAEKREM COŞKUN DÖNER'DE KAMPANYA24 Haziran 2020
Isparta'da dördüncü kattan beton zemine düştüIsparta'da dördüncü kattan beton zemine düştü25 Haziran 2020
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...26 Haziran 2020
Ödemeleri öne çekildi erken yapılacak! Ödemeleri öne çekildi erken yapılacak!26 Haziran 2020
​Başkan Başdeğirmen’den inşaat sektörünün önünü açacak adımlar​Başkan Başdeğirmen’den inşaat sektörünün önünü açacak adımlar24 Haziran 2020
Trafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildiTrafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildi26 Haziran 2020
Burdur'da fırından para kasasını çalmaya çalışanlar mahallelinin yardımıyla yakalandıBurdur'da fırından para kasasını çalmaya çalışanlar mahallelinin yardımıyla yakalandı25 Haziran 2020
Oyun salonları ne zaman açılacak? Bakanlık'tan genelge!Oyun salonları ne zaman açılacak? Bakanlık'tan genelge!26 Haziran 2020