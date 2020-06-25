GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Daikin, endüstriyel soğutmada büyümeye devam ediyor

Gıda soğutmaları için soğuk hava deposu sistemlerinden marketlerin reyon soğutmalarına uzanan soğuk zincir ürün gamını çeşitlendirmek üzere hareket eden Daikin, yaptığı büyük satın almalarla bu kulvarda da liderliği hedefliyor

Daikin, endüstriyel soğutmada büyümeye devam ediyor
25 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, uzmanlık alanındaki hizmet skalasını genişletmeye ve bu alanda büyümeye devam ediyor.

Daikin açıklamasına göre, gıda soğutmaları için soğuk hava deposu sistemlerinden marketlerin reyon soğutmalarına uzanan soğuk zincir ürün gamını çeşitlendirmek üzere hareket eden şirket, yaptığı büyük satın almalarla bu kulvarda da liderliği hedefliyor.

Bu amaçla endüstriyel soğutma alanında faaliyet gösteren J&E Hall, Zanotti, Technoblock, Hubbard, AHT ve Tewis gibi önemli markaları bünyesine katarak gücünü artıran Daikin, 25 yıllık Technoblock Türkiye bayi ve servis ağı ile birlikte Türkiye pazarında Daikin ZEAS ve İtalyan Technoblock markalarıyla tüketiciye ulaşıyor.

Soğuk zincirin her halkasında ürün gamını çeşitlendiren Daikin, kendi teknolojisiyle bu markaların know how'ını birleştiriyor. Böylece enerji tasarruflu, yüksek katma değerli cihazlar üreterek endüstriyel soğutma alanında Amerika, Avrupa ve Asya'nın yanı sıra Çin'de de büyüyor.

Bu alanda yatırımlarını sürdüren Daikin, Türkiye pazarında büyümeyi de önemsiyor. Türkiye pazarında kendi üretimi ZEAS kondenser üniteleri ve İtalyan Technoblock markalarıyla hizmet veren şirket, iç pazarda liderliği amaçlıyor. Üstün teknolojili ve çevreci endüstriyel soğutma ürünleriyle market zincirleri, restoranlar, gıda firmaları, medikal alanda faaliyet gösteren yapılar, meyve-sebze-et ve balık depolaması alanındaki girişimcileri hedefliyor.


- Enerji ve çevreye dayalı hizmet çözümlerle yeni bir değer oluşturmayı amaçlıyor


Endüstriyel soğutma sistemleri; gıdaların saklanması, gıda atıklarının azaltılması, düşük karbon salımı ile ilgili dünya genelinde mevcut kritik zorlukların aşılmasına katkıda bulunduğundan yüksek öneme sahip bir sosyal olgu olarak kabul ediliyor.

Yüksek verimli cihazlar, inverter ve soğutucu akışkan evaporasyon sıcaklığı kontrolü gibi birçok alanda barındırdığı gelişmiş teknolojiler sayesinde Daikin, ürünleri ve bakış açısıyla endüstriyel soğutma alanında öne çıkıyor. Küresel sorunların çözümüne bir katkı sunmayı hedefleyen Daikin, enerji ve çevreye dayalı hizmet çözümleriyle yeni bir değer oluşturmayı amaçlıyor.

- Zanotti-Technoblock

Gıda depolama, market, soğuk zincir lojistiği alanlarında İtalya'nın önde gelen şirketlerinden biri olan Zanotti, 2016 yılında Daikin bünyesine katıldı.

Avrupa'nın hemen her ülkesinde yaygın satış ve servis ağı bulunan marka; İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya'daki üretim tesisleriyle geniş bir coğrafyaya hizmet veriyor. Geliştirdiği sistemler ile perakende sektörünün ihtiyaçlarına yönelik cihazlar üreten ve sunduğu çözümler ile tedarik zinciri ve lojistik alanında maliyetleri düşüren Zanotti, Daikin çatısı altında büyümesini sürdürüyor.

- AHT

Perakendeye yönelik ticari soğutucu ve dondurucu üretimi ve satışıyla tanınan Avusturyalı AHT Group, 881 milyon avroluk satın alma bedeliyle Daikin bünyesine katıldı.

Avrupa ticari soğutma pazarının lideri konumundaki AHT'nin satın alınması, soğuk zincirin tüm aşamalarında yer almak isteyen Daikin'i hedefine bir adım daha yaklaştırdı. "Tak ve çalıştır" tipi dolaplar konusunda lider konumundaki şirketlerden biri olan AHT, her geçen gün evrim geçiren mağaza planları ışığında yeni ürünleri aktif şekilde piyasaya sürerek pazara liderlik yapıyor.

- Tewis

Soğutma sistemleri tasarımının yanı sıra kontrol ve izleme gibi alanlarda da faaliyet gösteren Tewis, son yıllarda GWP (küresel ısınma potansiyeli) düşük soğutucu akışkanlarla çalışan soğutma üniteleri üretmek için yaptığı yatırımlarla tanınıyor.

Karbondioksit kullanan ve yüksek enerji verimliliği değerlerine sahip soğutma ünitelerini hayata geçiren Tewis, özellikle İspanya ve Portekiz pazarında önemli bir konuma sahip. Küresel bazda büyümesini sürdüren Daikin, bu satın alma sayesinde endüstriyel soğutma sistemleri pazarındaki konumunu pekiştirmiş oldu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika haber: Isparta için yeni genelge
Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!
81 ile gönderildi 65 yaş üstü için yeni genelge!
KIL ÇADIRDAN YERLEŞİK DÜZENE YÖRÜK YAŞAMI
Isparta'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı
EKREM COŞKUN DÖNER'DE KAMPANYA
Isparta'daki düğün salonlarını ilgilendiren haber geldi
Isparta için yeni genelge
"Gül diyarı" Isparta'da bereketli hasat
Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?
TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…
ÇALTI SARIMSAĞINDA HASAT DÖNEMİ
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta'da halk otobüsleri için önemli duyuru
Gazete manşetleri: Korona yeni belirtilerle aramızda geziyor!
Kiracılar için yeni düzenleme geliyor!
KESTEL GARANTİ, ISPARTA’DA GÖZLER TFF’DE, KARAMAN BEKLEMEDE
Isparta son dakika haber: ​Çayboyu temizlendi
Kurbanlık vekalet ücretleri belli oldu
Esnek çalışma saatinin detayları belli oldu
DİKKAT! MASKE TAKMAYANA...
Bakan'dan kurbanlık hayvan açıklaması!
Süleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreni
Isparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti
Ehliyet taşıma tarihe karışıyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Ehliyet taşıma tarihe karışıyorEhliyet taşıma tarihe karışıyor19 Haziran 2020
Isparta'da (LGS ve YGS Sınavları Hakkında) kararlar alındıIsparta'da (LGS ve YGS Sınavları Hakkında) kararlar alındı19 Haziran 2020
Isparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiIsparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti19 Haziran 2020
Kredi kartında yeni dönem! TBMM Genel Kurulunda kabul edildiKredi kartında yeni dönem! TBMM Genel Kurulunda kabul edildi19 Haziran 2020
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Karneler erişime açıldıMilli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Karneler erişime açıldı19 Haziran 2020
COFFEETOX ISPARTA'DA SADECE NANE LİMON AKTAR'DA COFFEETOX ISPARTA'DA SADECE NANE LİMON AKTAR'DA 18 Haziran 2020
5 Maddede Koronavirüsü Bitirecek Formülü Açıkladı5 Maddede Koronavirüsü Bitirecek Formülü Açıkladı19 Haziran 2020
Isparta Valisi Seymenoğlu Halı Saha İşletmecileriyle GörüştüIsparta Valisi Seymenoğlu Halı Saha İşletmecileriyle Görüştü19 Haziran 2020
Burdur'da kaza yapan kamyonette sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardıBurdur'da kaza yapan kamyonette sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı19 Haziran 2020
Burdur'da FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındıBurdur'da FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı19 Haziran 2020
Burdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulunduBurdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulundu20 Haziran 2020
Isparta'da düğün salonları kurallara uygun şekilde hizmete açılıyorIsparta'da düğün salonları kurallara uygun şekilde hizmete açılıyor20 Haziran 2020
Süleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreniSüleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreni20 Haziran 2020
Esnek çalışma saatinin detayları belli olduEsnek çalışma saatinin detayları belli oldu21 Haziran 2020
Isparta ve Burdur'da 11 bin 848 öğrenci LGS heyecanı yaşadıIsparta ve Burdur'da 11 bin 848 öğrenci LGS heyecanı yaşadı20 Haziran 2020
DİKKAT! MASKE TAKMAYANA...DİKKAT! MASKE TAKMAYANA...21 Haziran 2020
Kurbanlık vekalet ücretleri belli olduKurbanlık vekalet ücretleri belli oldu22 Haziran 2020
Burdur'da lise öğrencisi evinde ölü bulunduBurdur'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu21 Haziran 2020
Bakan'dan kurbanlık hayvan açıklaması!Bakan'dan kurbanlık hayvan açıklaması!21 Haziran 2020
Isparta son dakika haber: ​Çayboyu temizlendiIsparta son dakika haber: ​Çayboyu temizlendi22 Haziran 2020