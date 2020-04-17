ADANA - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Gülnaz, farklı fakültelerden 8 kişilik ekiple laboratuvar ortamında geliştirdikleri Kovid-19'un tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek etken maddeyle ilgili yakın zamanda hayvanlar üzerindeki denemelere geçmeyi planladıklarını kaydetti.

Proje yürütücüsü Gülnaz, çalışmada görev alan diğer öğretim üyeleriyle gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya üzerinde birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) çözüm bulmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Çelik (Veteriner Fakültesi), Doç. Dr. Aygül Küçükgülmez Yandım (Su Ürünleri Fakültesi), Prof. Dr. Sadık Dinçer (Fen Edebiyat Fakültesi), İbrahim Süslü (Kimya Mühendisi), Dr. Öğr. Üy. Bilge Kaan Tekelioğlu (Veteriner Fakültesi), Doç. Dr. Atıl Bişgin (Tıp Fakültesi ve AGENTEM) ve Nazrin Murguzova (Biyoteknoloji) ile 2,5 ay önce bu salgınla ilgili çözüm üretmek üzere bir araya geldiklerini dile getiren Gülnaz, laboratuvar ortamında yaptıkları çalışma sonucu virüs için bir etken madde geliştirdiklerini belirtti.

Çalışma sonucunda virüsün üremesini durdurabilen yeni bir etken madde geliştirdiklerini ifade eden Gülnaz, bu etken maddeyle ilgili laboratuvar ortamında yaptıkları tüm testlerde olumlu sonuçlar aldıklarını aktardı.

Bundan sonra önlerinde uzun bir sürecin bulunduğunu vurgulayan Gülnaz, bu süreçte etken maddenin denemelerini tamamlayıp en yakın zamanda klinik çalışmalarla birlikte çözüm üretmesini beklediklerini söyledi.

Şu an virüsle ilgili tedavi süreçlerinde mevcut ilaçların kullanıldığını hatırlatan Gülnaz, ürettikleri etken maddenin bunlardan tamamen farklı yeni bir sentez olduğunu kaydetti.

Laboratuvar ortamında geliştirdikleri etken maddeyle virüsün üremesinin durdurulduğunu aktaran Gülnaz, "Bundan sonra klinik ve hayvan üzerindeki deneylerimize başlayacağız. Şu ana kadar laboratuvar şartlarındaki tüm testlerimizi gerçekleştirdik. Laboratuvar şartlarında şu an virüsün üremesi durmuş durumda." diye konuştu.

Gülnaz, bunun uzun bir süreç olduğunu, gelecek imkanlar ve desteklerle en kısa sürede virüsün üremesinin durdurulması adına çalışmalarını hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.