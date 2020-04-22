İSTANBUL - Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için şifreli çocuk kanalları ile Seç İzle servisindeki Çocuk Şenliği klasöründe yer alan tüm filmleri 15 Mayıs'a kadar ücretsiz sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların en sevdiği filmler ve diziler gün boyu ekranda olacak. Tüm çocuk kanalları ile Seç İzle servisindeki Çocuk Şenliği klasöründe bulunan filmler de 15 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.





- Şifreli kanallar herkese açık





23 Nisan Perşembe günü Disney Channel, Minika Çocuk, Minika Go, Cartoon Network ve TRT Çocuk gibi şifresiz kanallarla birlikte Boomerang TV, Disney Junior, Baby TV, Nicktoons ve Da Vinci Learning gibi şifreli kanallar tüm müşterilere açılıyor.



Tivibu'nun Seç İzle servisindeki Çocuk Şenliği klasöründe, Scooby-Doo ile Tom ve Jerry serisinin yanı sıra Londra'ya yerleşen Ayı Paddington'ın komik serüveni de iki filmle çocuklarla buluşuyor. Kutup Ekspresi'nde Noel Baba'nın evine giden trendeki küçük bir çocuğun öyküsü anlatılırken, LEGO Ninjago Filmi'nde dünyanın en kötü adamına karşı verilen mücadeleyle iyiliğin önemi ortaya konuluyor.

Mutlu Canavar Ailesi'nde ise lanetli bir ailenin tekrar insan olma öyküsü eğlenceli bir şekilde aktarılıyor.







- 23 Nisan'a özel içerikler





Tivibu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir yayın akışı hazırladı. Kral Şakir'in yeni bölümleri saat 13.30 ila 17.30 arasında Cartoon Network'te yayınlanıyor.

Disney Channel'da saat 11.00'de Kim Possible: Film Başlıyor, 19.45'te Zombiler 2 TV'de ilk kez ekranlara geliyor.



Eğlenceli öğrenme kanalı Da Vinci TV'de de yeni programlar çocuk izleyicileri bekliyor. Ünlü şef Gordon Ramsay'in kızı genç şef Matilda Ramsay, saat 18.00'de ekrana gelecek yeni bölümde çocuklara yemek yapmayı öğretirken bir de karaoke partisi düzenliyor.

Doktor Xand Van Tulleken ve Doktor Chris'in gerçek hastalarla ilgilenip tıp bilimi ve biyoloji dünyasını keşfedecekleri Görevimiz: İnsan Vücudu, saat 11.30'de ekranlara geliyor.

Bilimi Geliştirmek programının 12.30'da yayınlanacak ilk bölümü Yerçekimi Teknesi'nde, çocuklara yer çekimi güçlü bir teknenin nasıl yapılacağı eğlenceli deneylerle gösteriliyor.







- 23 Nisan'a özel bol hediyeli yarışma





Tivibu'da yer alan Boomerang kanalı ile 23 Nisan'ın 100'üncü yılına özel ödüllü bir yarışma düzenleniyor. Boomerangtv.com.tr'de yanıtlayanlar arasından bir kişiye eğlenceli çizim tableti WACOM ve Tivibu GO Sinema Paketi üyeliği, 10 kişiye de Tivibu GO Sinema Paketi üyeliğiyle birlikte Boomerang Hediye Paketi veriliyor.

26 Nisan 23.59'da sonra eren yarışmaya katılmak isteyen izleyiciler detaylara boomerangtv.com.tr'den ulaşabiliyor.