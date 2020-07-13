Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım geçişleri sürüyor HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, savaş mağduru Suriyeliler için insani yardımların gönderilmesi devam ediyor.Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeler