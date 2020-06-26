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CEO Club'da "milyar dolarlık" yeni start up’lar çıkarmanın formülü tartışıldı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Türkiye’de start up’lara yapılan yatırım 102 milyon doları buldu. Bir önceki yıla göre yatırımlar yüzde 66 arttı ve Türkiye yeniden bu alanda birinci lige yükseldi" - Aslanoba Group B

CEO Club'da "milyar dolarlık" yeni start up’lar çıkarmanın formülü tartışıldı
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İSTANBUL (AA) -Vodafone Business sponsorluğunda bu yıl online olarak düzenlenen CEO Club Online Summit toplantılarının beşincisinde, Türkiye’deki start-up'ların durumu ve yeni start-up’lar çıkarma konuları ele alındı.

CEO Club Online Summit, dijitalleşmenin gücüyle iş dünyasının liderlerini bir araya getiriyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online plaftforma taşınan CEO Club toplantılarının beşincisinde Peak Games’in milyar dolarlık hisse satışıyla Türkiye’de gündeme daha çok gelmeye başlayan start up’lar ele alındı.

"Yeni unicorn’lar çıkarmak: Milyar dolarlık yeni start up’lar" konulu CEO Club Summit’de, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yemeksepeti.com Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın ile Aslanoba Group Başkanı ve melek yatırımcı Hasan Aslanoba, pandemi sürecinde yaşanan değişimleri, girişimciler için fırsatları ve dünya çapında yatırım almanın yollarını değerlendirdi.

Pazaryeri, sağlık, oyun, yapay zeka ve nesnelerin interneti destekli girişimlere odaklanan yeni yatırımların ele alındığı toplantıda "Türkiye milyar dolarlık yeni 'unicorn start up'lar çıkarabilecek mi" sorusunun da cevabı tartışıldı.

- "Ülke olarak zor bir süreci başarıyla yönettiğimizi düşünüyorum"


Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Öncelikle ülke olarak zor bir süreci başarıyla yönettiğimizi düşünüyor ve bu dönemde de hep birlikte kurallara uyarak içinde bulunduğumuz döneme adaptasyonu kolaylaştıracağımıza inandığımı söylemek istiyorum." dedi.

Vodafone Business olarak salgın sürecinde sundukları dijital çözümlerle işletmelerin yanında olduklarını dile getiren Şahin, "Yeni döneme ve bu dönemin ihtiyaçlarına ilişkin çözümlerimiz üzerinde de çalışıyoruz. Global ve lokal araştırmalar ışığında baktığımızda ihtiyaçlar 5 başlıkta toplanıyor; hızlı ticari yenilenme, sağlık ve güvenlik, hibrit çalışma modeli, verimlilik ve otomasyon, dijital uzmanlık. Sizin de vurguladığınız gibi pandemi nedeniyle çalışanların ve müşterilerin sağlığı önümüzdeki dönemde de işletmeler için en öncelikli konu olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Uzaktan çalışmanın, sağladığı faydalar sayesinde hibrit modele geçişle beraber birçok şeyin hayatımızda kalmaya devam edeceğini dile getiren Şahin, kendilerinin de bu 5 ihtiyacın tamamını en etkin şekilde kapsayan ve karşılayan dijital çözümleri proaktif bir yaklaşımla müşterilerle buluşturduklarını söyledi.

Salgın sürecinin ekonomi, kamu fonksiyonlarına erişim, kurumsal ve bireysel yaşamlar açısından dijitalleşmenin ve bağlanabilirliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Şahin, "Hem işletmeler hem tüketiciler, daha dijital bir yaşam şekli, mümkün olduğunca temassız işlem, olabildiğince dijital kanallar üzerinden kesintisiz ve hızlı hizmet ve her kanalda kolaylık istiyor. Bütün bu taleplerin reçetesi ise her zaman söylediğimiz gibi, uçtan uca dijitalleşmek. Bu pencereden baktığımızda gelecekte de sosyal ve ekonomik gelişmenin temelinde dijitalleşme olacak." değerlendirmesinde bulundu.


- "Türkiye’de hem yerli hem yabancı yatırımcılar için çok büyük fırsatlar var"

Türkiye’nin genç nüfusuyla dikkat çektiğini ve bu genç nüfustan hem girişim ekosistemine hem ülke ekonomisine fayda sağlayacak, değer katacak fikirler çıktığını vurgulayan Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye’de hem yerli hem yabancı yatırımcılar için çok büyük fırsatlar var. 'Startups.watch' tarafından yapılan araştırmaya göre geçen yıl dünyada melek yatırımcılar ve girişim sermayesi şirketleri 294 milyar dolar yatırım yaptı. Türkiye’de start up’lara yapılan yatırım 102 milyon doları buldu. Bir önceki yıla göre yatırımlar yüzde 66 arttı ve Türkiye yeniden bu alanda birinci lige yükseldi. Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin koronavirüs salgınının etkisindeki küresel ekonomik daralmaya rağmen önümüzdeki yıllar için umut vaat ettiğine inanıyoruz. Dolayısıyla büyüyen girişim ekosistemi ve dijitalleşen, dünyadan yatırım çeken şirketlerimizin, ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda önemli role sahip olacağını öngörüyoruz. Biz de Vodafone olarak her zaman Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknolojimizle herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek oluşturulmasına katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz. Bu anlayışla girişimcilerimizin yatırımlarını geliştirmelerine ve büyümelerine destek olacak çözümler üretmeye devam edeceğiz.”

- "Türkiye’de başka şirketlerin de unicorn pozisyonunda olduğunu tahmin ediyoruz"


Hasan Aslanoba ise Türk oyun şirketi Peak Games'in küresel bir şirket tarafından satın alınmasına ilişkin, şunları söyledi:

"Peak Games’in olayı çok önemli. İlk resmi unicorn’umuz. 1,8 milyar dolar beni çok şaşırtmadı, çok büyük bir başarı. Ama dünyada baktığınız zaman her 2 günde bir unicorn doğuyor. Biz Türkiye’de başka şirketlerin de unicorn pozisyonunda olduğunu tahmin ediyoruz. Bilmeyenler için unicorn ne demek? Unicorn henüz halka açılmamış son değerlemesi girişim sermayesi (venture capital) tarafından 1 milyar doları aşmış olan start-up şirketlere deniyor. Bir start-up şirket halka açıldığı zaman bu özelliğini kaybediyor veya halka açık bir şirket tarafından satın alındığı zaman unicorn listesinde artık yer almıyor."


- "Birkaç tane daha unicorn’dan bahsediyor olacağız"


Nevzat Aydın da salgın süreciyle birlikte dijitalleşmenin ve teknoloji kullanım hızının arttığını kaydetti.

Nakitsiz dünyaya geçişin de hızlandığını belirten Aydın, "Kredi kartı kullanımı bu dönemde ciddi anlamda artıyor. Bu dönemde Kovid-19 sonrası tüketici davranışlarının nasıl değişeceğini kimsenin bilememesi sebebiyle de müşteri odaklılık artık daha da önem kazanmış durumda." dedi.

Aydın ayrıca Peak-Games satışının sürpriz olmadığını ifade ederek, "Bu hiç şaşırtmadı beni. Çok beklediğim unicorn'lardan biriydi. Bundan sonrası da olacak. Yani birkaç tane daha unicorn’dan bahsediyor olacağız." diye konuştu.



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