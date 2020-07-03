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Casper'dan şirketlerin dijital dönüşüm sürecine fayda sağlayacak ürünler

Casper Kurumsal İletişim Direktörü Beliktay: - "Evden çalışmaya olanak sağlayacak yeni ürünler ve üretim biçimleri geliştiriyor, şirketlerin dijital dönüşüm sürecine fayda sağlamaya çalışıyoruz" - "Nirvana X400, mekân bağımsız, ergonomik, gün boyu dayan

Casper'dan şirketlerin dijital dönüşüm sürecine fayda sağlayacak ürünler
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İSTANBUL - Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, "Evden çalışmaya olanak sağlayacak yeni ürünler ve üretim biçimleri geliştiriyor, şirketlerin dijital dönüşüm sürecine fayda sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, son on yıldan bu yana şirketlerin gündemlerindeki en önemli konuların başında "Dijital Dönüşüm" geliyor. Pek çok şirket bu alana yatırım yapsa da tam anlamıyla dijital dönüşümü hayata geçiremedi. Son aylarda gündemde olan Kovid-19 ile birlikte gelişen süreç bu konuda önemli bir dönüm noktası oldu.

- Kovid-19, dijitalleşme sürecini hızlandırdı

Açıklamada yer verilen alıntıya göre, Microsoft CEO’su Satya Nadella, "Şirketler, iki yılda tamamlayacağı dijital dönüşüm sürecini Kovid-19 ile iki ayda tamamladı" açıklamasında bulundu. Bu da şirketlerin önümüzdeki dönemlerde daha hızlı dijitalleşeceğine işaret ediyor. Bu şirketlerden biri olan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, uzaktan çalışma sistemine uyumlu ürünleriyle dijitalleşme sürecini hızlandırıyor. Casper, yeni nesil bilgisayarları, yerinde üretimi, lojistik ve teknik servis hizmetleri ile iş hayatını kolaylaştıran kurumsal çözümler sunmaya devam ediyor.

Üretkenliği ve motivasyonu artırmanın önemi, çalışanların başarısı, teknolojik ve dijital çözümlerin verimliliğine bağlı oluyor. Bu anlamda tüm kurumların ve kullanıcıların iş yaşamlarını sorunsuz sürdürmeleri, tüm teknoloji çözümleri sunan şirketler için öncelikli önem taşıyor. İş hayatını kolaylaştıran teknolojilerin başında iş bilgisayarları geliyor. İş bilgisayarlarının ergonomik, işlevsel ve performanslı olması önem kazanmaya devam ediyor.

- Casper Nirvana X400

Casper’ın yeni ürünü X400 iş hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ediyor. Casper Nirvana X400, yüksek performans sunan güncel işlemcileri, günümüz trendlerini takip eden ince çerçeve ve tasarımı, ultra hafifliği, inceliği, 14 inç ve 180 derece açılabilen ekranı ile şirketlerin dijitalleşme sürecinde yeni deneyimler sunmayı vadediyor. Uzun ömürlü pili, yüksek depolama alanı, yeni nesil işlemcileri ve yüksek bağlantı hızı ile günümüz iş hayatında daha üretken olmak isteyenler için geliştirildi.

- "Mekân bağamsız ürünler geliştiriyoruz"

Açıklamaya göre, NTV’nin "Tekno Hayat" programına konuşan Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, şunları aktardı:

"Çalışma hayatı şekil değiştiriyor. Biz de Casper olarak buna uygun olarak mekân bağımsız ürünler geliştiriyoruz. Çoğu şirket masaüstü bilgisayarlar kullanırken, Kovid-19’un başlamasıyla birlikte evden çalışma sürecine hazır değillerdi. Evden çalışmaya olanak sağlayacak yeni ürünler ve üretim biçimleri geliştiriyor, şirketlerin dijital dönüşüm sürecine fayda sağlamaya çalışıyoruz. Nirvana X400, mekân bağımsız, ergonomik, gün boyu dayanan pil çözümleri ile rahat çalışılabilecek bir ürün. Casper kurumsal ürünlerinin temel özelliklerinden biri de güvenlik konularında şirketlere pozitif fayda sağlamasıdır. Avrupa’nın en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper’da bilgisayarlar elektriksiz ortamda işlemci ve RAM performansı kaybı olmadan üretiliyor. Kurumsal iş ortaklarımıza sunduğumuz 'Yerinde Servis' hizmetimizle, herhangi bir teknik sorun karşısında ürünlerimizin bakım ve servislerini 24 saat dolmadan yerinde çözüyoruz. Ayrıca şirketlere ürünlerin performanslarını artırıcı çözümler sunmak için çalışmalar yapıyoruz."

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