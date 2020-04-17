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Çalık Holding, salgınla mücadelede "hastanelere nefes" olmayı amaçlıyor

Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği yeni tip koronavirüsü yok eden özel hava temizleme cihazlarını hastanelere teslim etmeye başladı - Cihazları 12 Nisan itibarıyla hastanelere teslim etmeye başlayan Gap

Çalık Holding, salgınla mücadelede "hastanelere nefes" olmayı amaçlıyor
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İSTANBUL - Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yok eden özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamlayarak, hastanelere teslim etmeye başladı.

Çalık Holding açıklamasına göre, holding bünyesinde faaliyet gösteren ve yurt dışında yaptığı sağlık projeleri ile önemli deneyime sahip olan Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği Kovid-19'u yok eden özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamladı.

Cihazları 12 Nisan itibarıyla hastanelere teslim etmeye başlayan Gap İnşaat, ilk etapta İstanbul’da bulunan 32 hastaneye 36 adet hava temizleme cihazı bağışlayacak.


- Kapalı alanlarda havadaki virüslerin temizlenmesi sağlanıyor


Yurt dışında yaptığı sağlık projeleri ile güçlü bir deneyime sahip olan Gap İnşaat’ın yeni ürettiği cihazla, koronavirüs, maruz kaldığı UVC ışığı yoğunluğu ve süresi sonucunda üründen her geçişte yüzde 99,9 etkisiz hale getiriliyor.

Taşınabilme kolaylığıyla her yerde kullanılabilme özelliğine sahip olan havalandırma cihazı ile başta hastaneler olmak üzere tüm kapalı alanlarda havadaki virüslerin temizlenmesi sağlanıyor.

Ülkesine ve toplum sağlığına verdiği önemle hareket eden Gap İnşaat, yoğun bir çalışmayla kısa bir sürede ürün haline getirdiği projesi ile hem sağlık personelinin, hem de sağlık hizmeti alan vatandaşların hastalanma ve virüse maruz kalma riskini azaltmayı ve "hastanelere nefes" olmayı amaçlıyor.


- Sadece prize takmak yeterli


Açıklamada, hastanelere bağışlanmasına devam edilen cihaza ilişkin şu teknik bilgiler verildi:

"Salgınla mücadeleye karşı yeni geliştirdiğimiz bu cihaz, bu dönemde çok da ihtiyaç duyulduğu üzere, kapalı alanlardaki havayı virüslerden temizleyerek sağlık görevlilerimizin ve hastalarımızın virüse maruz kalmasını önlüyor. Cihaz, havadaki virüsleri UVC ışığına maruz bırakarak ve hepa filtrede yakalayarak temizliyor.

Herhangi bir montaja ihtiyaç duymadan, taşınabilir, tek başına ve sadece prize takarak çalışabilme özelliği var. 1.000m3/h ve 2.000m3/h kapasitesinde iki tip üretiyoruz. Günümüzde yaşanan Kovid-19 salgını dolayısıyla yurt dışında pek çok ülkede yoğun bakım üniteleri yeterli olmamış, enfeksiyonu taşıyan hastalar, koridorlar ve sahra hastaneleri de dahil olmak üzere farklı kapalı mekanlarda yatırılmak zorunda kaldılar.

Ürünümüz, yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra kapalı alanların tümünde sadece fişe takılarak çalıştırılabilecektir. Virüs, üründeki lambaların ürettiği yoğunluktaki UVC’ye 0,79 saniye süreyle maruz kalmaktadır ki, bu miktar Kovid-19 virüsünü yüzde 99'unu etkisizleştirmektedir.

UVC üzerinden geçen hava akabinde 0,3µ ve daha büyük parçacıkları yüzde 99,995 verimle yakalayan H14 sınıfı hepa filtre üzerinden geçmektedir. Virüsün çapı 0,1-0,2µ arasındadır, fakat tek başına hareket edemediği ve bir partiküle tutunarak ya da insan ağzından çıkan tükürükle taşındığı için virüsün bu filtre ile de tutulması öngörülmüştür. Üstelik 100 metrekare büyüklüğünde ve 3 metre yüksekliğinde bir mekandaki hava, ürün tipine bağlı olarak saatte 3 ile 7 kere ürün üzerinden geçmekte, böylece proses, ürünün çalıştığı her saatte 3 ile 7 kere tekrarlanmaktadır."


- Cihazın bağışlandığı hastaneler

Gap İnşaat tarafından cihazın bağışlandığı hastaneler ise şu şekilde: Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultan 2. Abdulhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beykoz Devlet Hastanesi, Üsküdar Devlet Hastanesi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Tuzla Devlet Hastanesi, Adana İl Sağlık Müdürlüğü.

- İki yeni ürün üzerinde daha çalışılıyor


Açıklamada verilen bilgilere göre, Gap İnşaat, havadaki virüsleri etkisizleştiren hava temizleme cihazıyla birlikte 2 yeni ürün üzerinde daha çalışıyor.

Yerdeki yüzeylerde var olan virüslerin etkisizleştirilmesi amacıyla uzaktan çalıştırılabilecek gezer bir ürün ile insan olmayan mekanda tüm yüzeylere UVC uygulayarak virüsü etkisizleştirecek ürünün üretimine proseslerinin tamamlanmasının ardından başlanacak.

Gap İnşaat, Kovid-19 ile mücadelede çok önemli rol oynayacak 3 inovatif cihazından 150 adedini toplumsal dayanışma çerçevesinde Türkiye’deki hastanelere bağışlayacak.

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