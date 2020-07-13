Burdur'da serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek için gölete giren çocuk hayatını kaybetti.Kocaaliler beldesinde yaşayan Oğuz Dinler (15), babası Mustafa Dinler ile gittiği Kızılseki köyü Sarıotlu Mahallesi'ndeki gölete serinlemek için girdi.Gözden