Burdur'da köpeğe çarpmamak isteyen sürücü kaza yaptı: 4 yaralı BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin tarlaya girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Makbule Apul idaresindeki 15 NT 660 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Karaaliler köyü yakınında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için mane