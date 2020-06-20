Burdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulundu BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesindeki kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.İlçe merkezinde ikamet eden Yılmaz Günel (42), dün yakınlarına "Kızılseki köyüne gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Günel'den haber alamaya