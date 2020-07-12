Burdur'da bir belde karantinaya alındı BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 4 kişinin yaşadığı belde karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yusufça beldesinde ikamet eden 3'ü aynı aileden 4 kişinin Kovid-19 testi poz