MUĞLA - Bodrum ilçesinde, "Frekans" adlı resim ve heykel sergisi açıldı.

Ressam Yasemen Latife Ayvaz'ın çalışmalarını içeren 11 resmi ile heykeltıraş Hamza Arslan'ın 10 eserinden oluşan sergi, sanatseverlerle buluştu.

Eserlerin, "Renklerin ve taşların frekansları" temasıyla hazırlandığı belirtildi.

Ayvaz, yaptığı açıklamada, sanatçı için renk, boya, malzeme dışında resim yapılacak her yüzey ya da resmi yapılacak her detayın önemli bir yer tuttuğunu, her rengin bir frekansı olduğunu kaydetti.

Hamza Arslan ise "Taşların gerek psikoloji, gerekse alternatif tıp alanında iyileştirici güce sahip olduğunu düşünüyorum. Bu sergide bunu yorumlamaya çalıştım." dedi.

Sergi, 30 Eylül'e kadar ziyarete açık kalacak.