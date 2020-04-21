İSTANBUL - BMS AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-9) sürecinde Herman Miller ergonomik çalışma koltuklarının satışına internet sitesinde başladı.



BMS AŞ açıklamasına göre, şirket, Herman Miller ofis mobilyalarının Türkiye'deki tek resmi temsilcisi olarak 26 yıldır İstanbul Etiler mağazasında satışlarını gerçekleştiriyor.

Bu süreçte şirket, Kovid-19 nedeniyle evde kalan müşterilerin talebinin ardından online alışveriş sitesinde "evde rahat çalış" sloganıyla ergonomik çalışma koltuklarının satışına başladı.



Herman Miller'ın prestijli tasarım ödüllerini alan, 12 yıllık garantili çalışma koltuklarının siparişi "http://shop.bms.com.tr/" internet sitesinden verilebiliyor.



Beden ve omurga sağlığına uygun ergonomik tasarımlar ile yaşam alanlarındaki çalışmalara şıklık ve rahatlık katmak isteyen müşteriler, BMS AŞ montaj ve sevkiyat ekipleri tarafından sağlanan ücretsiz teslimat ve montaj servisinden de faydalanabiliyor.



Açıklamaya göre, 35'inci yılını kutlayan BMS AŞ, Türkiye'de temsil ettiği dünyaca bilinen Poltrona Frau, Cappellini, Baccarat ve Herman Miller gibi markalar ile her mekana ve her tarza uygun kanepe, köşe takımı, koltuk, sandalye, masa, yatak, şifonyer ve daha fazlasından oluşan mobilya koleksiyonunu bir arada sunuyor.



Ürünlere ilişkin detaylı bilgiler, "www.bms.com.tr" adresinde yer alıyor.



