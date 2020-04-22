İSTANBUL - Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı videoyla tüm çocukları Türk bayrağı çizerek camlara asmaya davet ediyor.



BKM açıklamasına göre, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ötürü yaşanan bu olağanüstü dönem nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlanacak.

BKM de yayınladığı videoyla bayram coşkusunu evlere taşıyor ve tüm çocukları Türk bayrağı çizerek camlara asmaya çağırıyor.









- 23 Nisan coşkusunu logosuna da taşıyor







Açıklamaya göre, videoda yer alan tüm çocukların kendi evlerinde ve aileleri tarafından çekilen görüntülerinde, "Bu sene 23 Nisan coşkusunu evlerde yaşayalım, bayrağımızı çizip evlerimizin camlarımıza asalım" mesajı veriliyor.



Ayrıca BKM, 23 Nisan coşkusunu logosuna da taşıyor ve bu bayrama özel çocuklar tarafından çizilen logoyu tüm platformlarında kullanıyor.



BKM'nin 23 Nisan videosuna "https://www.youtube.com/watch?v=9IVzQooN5CA" linkinden ulaşılabiliyor.



