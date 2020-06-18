MERSİN - Basın İlan Kurumu (BİK) Mersin İl Müdürü Çetin Oranlı’nın beşinci kitabı "Ruha Dokunan İnsan Öyküleri" okuyucuyla buluştu.

Oranlı'nın kitapçılarda ve kitap sitelerinde satışa çıkan eserinde, 12 öykü yer alıyor.

Açıklamasında, gerçeğe dayanan öykülerle insanların kalplerini etkilemeyi amaçladığını belirten Oranlı, "Hayatı mücadelelerle geçen Anadolu insanının kalbi iyilik dolu. İnsanlarımızın ayakta kalma çabalarını, yaşadığı dramları, hüzünleri, mutlulukları kitaplarıma yansıtmaya çalışıyorum. Yazdıklarımızla okurun kalbinde merhamet hissi başta olmak üzere iyilik ve güzellikler uyandırabilirsek ne mutlu." ifadesini kullandı.







