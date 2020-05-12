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Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, berber ve kuaförler Kovid-19 önlemleri kapsamında hijyen tedbirlerini alarak müşterilerini kabul etmeye başladı

Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
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ADANA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce faaliyetlerine ara verilen berber, kuaför ve güzellik salonları Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeniden müşteri kabul etmeye başladı.

Berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatlerinde çalışacak ve müşterilere randevu sistemiyle hizmet verecek.

Adana'da da Kovid-19 tedbirlerini alan berber ve kuaförler, müşterilerini sırayla kabul etti.

Kuaförler, Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Odası Başkanı Hacı Emin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmelerinin kapalı olduğu dönemde sıkı denetim uygulandığını belirterek yetkililere teşekkür etti.

İş yerlerini dezenfekte ettiklerini, üyelerini ciddi bir şekilde uyardıklarını ve açılışa çok güzel hazırlandıklarını anlatan Ünal, "Açık kalma süresi tabii ki kısa olacak, bundan eminiz. İnşallah meslektaşlarım da bu sürede biraz kazanç elde eder. Üyelerimiz gerçekten çok zor durumda. Bunun için de devletimizden biraz destek bekliyoruz." dedi.

Erkek kuaförü İbrahim Şentürk de iş yerleri kapalıyken tadilat yaptıklarını belirterek "Açılış izni çıkarken bu haftanın tüm randevuları doldu. Ciddi bekleyiş vardı. Bu, karşılığını veriyor." diye konuştu.

Kuaföre gelen vatandaşlardan Erkan Közi, uzun zamandır tıraş olamadığı için mağduriyet yaşadığını anlatarak, berberlerin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Mersin

Mersin'de sabahın erken saatlerinde randevuyla hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförler, müşterilerine kapılarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

İşletmeler, tek kullanımlık havlu ve önlük kurallarına uyarak siperli maske ve eldivenle çalışmaya başladı.

Güzellik salonu işletmecisi Faruk Aytın, müşterilerini yeniden ağırlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Zorlu bir süreçten geçtiklerini anlatan Aytın, "Bu süreçte elimizden geldiğince hijyen önlemlerini alarak, devletimizin bizlere belirlemiş olduğu tedbirleri sağlayıp tek kullanımlık ürünleri kullanarak müşterilerimizi ağırlayacağız. Hiçbir ürünü hiçbir müşterimize ikinci kez kullanmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kuaför Bülent Çınar da Kovid-19 salgını nedeniyle tedbirlere uyarak hizmet vereceklerini anlatarak, "Müşterilerimizi randevulu şekilde hijyenik bir ortamda ağırlamaya başladık. Müşteri sayımızı koruyup tek kullanımlık önlük ve havlu kullanıyoruz." dedi.

Müşterilerden Rıdvan Çınar, uzun aradan sonra tekrar kuaföre gelmenin sevincini yaşadığını ifade ederek, "Aylardır beklediğimiz gün geldi. Tıraş oluyoruz ve mutluyuz. Enteresan bir durum. Şeffaf örtüler, maskeler ve önlükler biraz garip ama tedbir almak gerekiyor. Önlemler güzel alınmış." diye konuştu.

Alev Ateş de randevu alıp güzellik salonuna geldiğini belirterek, uzun zamandır bugünü beklediğini kaydetti.

- Hatay

Hatay'da berberler ve kuaförler, salonlarını dezenfekte edip müşteri kabul etmeye başladı.

Randevu sistemine göre müşteri kabul edilen iş yerlerinde yoğunluk oluşmadı.

Berber Cuma Karaahmetli, iş yerlerini yeniden açmanın mutluluğunu yaşadıklarını, tüm ekipmanı her müşteriden önce dezenfekte ettiklerini söyledi.

Kapalı kaldıkları süreçte mağdur olduklarını anlatan Karaahmetli, "İş yerlerimizi bugün itibarıyla açtık. Müşterilerimizi, önlemler dahilinde içeri alıp tıraş ediyoruz. İsteyen müşterilerimiz kendi havlularını da getirebiliyor. Biz de dileyen müşterilerimize tek kullanımlık havlu ve tek kullanımlı tıraş önlüğüyle hizmet sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır kuaförlerin kapalı olması nedeniyle tıraş olamadığını belirten Ali Kocakaya da yeni uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Osmaniye

Osmaniye'de berber, kuaför ve güzellik salonları sahipleri, salonlarını dezenfekte edip yeniden düzenledikten sonra kapılarını müşterilerine açtı.

Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu Odası Başkanı Ali Bebek, kent genelinde 377 kayıtlı üyenin yeniden işbaşı yaptığını söyledi.

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla işlerine başladıklarını dile getiren Bebek, "Vatanımıza, milletimize ve meslektaşlarımıza inşallah hayırlı ve uğurlu olur. İlimizde 196 erkek ve 125 kadın kuaförü ile 26 güzellik salonumuz müşteri kabulüne başladılar. Hepsine sağlıklı ve hayırlı işler diliyorum." ifadesini kullandı.

Erkek kuaförü Murat Bozan da zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "İnşallah bundan sonra sağlıklı bir şekilde çalışacağız. Gerekli önlemlerimizi aldık." diye konuştu.

Güzellik Salonu sahibi Buket Saygın, randevu sistemiyle müşteri kabul etmeye başladıklarına işaret ederek, "Bu süreci de inşallah hep birlikte başarıyla atlatacağız." dedi.

- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında uygulanacak kurallar

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.

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