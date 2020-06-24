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Belek'te caretta carettalar için "yaşam nöbeti"

Akdeniz havzasında en büyük caretta caretta yuvalama alanlarından birine sahip olan Antalya Belek'te, nesli tükenme tehdidi altındaki deniz kaplumbağaları için her yıl akademisyen ve gönüllü öğrencilerin katılımıyla tutulan "yaşam nöbeti" başladı - Kovid-

Belek'te caretta carettalar için "yaşam nöbeti"
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ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz havzasında en büyük caretta caretta yuvalama alanlarından birine sahip olan Antalya Belek'te nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları için "yaşam nöbeti" başladı.

Belek sahilinde "yaşam nöbeti" için çadır kuran aralarında akademisyen ve gönüllü öğrencilerden oluşan ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle bu yıl nöbete bir ay gecikmeli geldi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat başkanlığında hazırlanan "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamında Belek Turizm Merkezi'ne gelen ekipler, yumurtlama sahasında tedbir aldı.

Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAP) ile Mavi grubunun destek verdiği projede yer alan akademisyen ve gönüllüler, doğacak yavruların güvenle denize ulaşması için gece gündüz nöbet tutacak.

Çadır kenti andıran kampta yer alanlar, geceleyin sahile çıkan caretta carettaların yaptığı yuvaları tek tek belirleyerek işaretledi. Ekip üyeleri, gündüzleri de 30 kilometrelik sahili yürüyerek gözden kaçan yuvaları tespit ediyor.

Gönüllüler, ekim ayının ortasına kadar çadırlarda "yaşam nöbeti" tutarak kaplumbağaların denizden çıkıp yuva yapmasına, yumurtlamasına ve yavruların denizle buluşmasına şahitlik ediyor.

Salgın nedeniyle dışarıyla minimum düzeyde bağlantı kurarak izole bir hayat süren, az kişiyle yoğun bir şekilde çalışmalar yapan ekip üyeleri, geçen yıllara göre pandemi nedeniyle daha boş olan sahillerdeki yuva sayısının artmasının mutluluğunu yaşıyor.

Ekibin yer aldığı kampın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı gözetilerek dizayn edilmesi de dikkati çekiyor.

Proje asistanı Kerem Yekta Atatunç, AA muhabirine pandemi koşulları nedeniyle bu yıl kampı 1 ay geç başlattıklarını kaydetti.

Önceki yıllara oranla geniş bir ekiple çalışmadıklarını aktaran Atatunç, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl projeye yabancı öğrenci kabul etmediklerini söyledi.

Atatunç, "Temmuz ortasına kadar yuvaları tespit ediyoruz. Ekim ayının ortasına kadar da bu yuvalardan çıkan yavruları takip ediyoruz. Yuvalarında sıkışan yavruları denizle buluşturuyoruz. Burada 22 yıl önce başlatılan proje kapsamında carettalar için yaşam nöbeti tutuyoruz." diye konuştu.

- "Hiç yuva görülmeyen otel önlerinde yuvalar tespit ettik"

Pandeminin doğa için bir fırsat olduğunu dile getiren Atatunç, şöyle konuştu:

"Geçmiş senelere göre otel önlerindeki çıkışların arttığını gözlemliyoruz. Daha önce hiç yuva görülmeyen otel önlerinde yuvalar tespit ettik. Oteller açılmadığı için sahillerde şezlong ve şemsiyeler mevcut değil. Otellerin açık olmaması ışık etkisini de azaltıyor. Pandemi nedeniyle sahillerin sakin olması caretta carettalara bu yıl rahat bir nefes aldırdı. Daha rahat yuvalama imkanı buldular."

Belek'te geçen yıl 2 bin 100 yuvadan 70 bin yavrunun denizle buluştuğunun bilgisini veren Atatunç, bu yıl rakamların artacağına inandıklarını dile getirdi.

Kamp sorumlusu Aslıhan Güngörmez ise pandemi nedeniyle kampta üst düzey sağlık önlemleri aldıklarına dikkati çekti.

Salgın nedeniyle hazırladıkları yönergeye göre hareket ettiklerini aktaran Göngörmez, şunları kaydetti:

"Kampa giriş ve çıkışlarda eşyaları dezenfekte ediyoruz. Herkes kendine özel çadırda konaklıyor. Kişi sayımızı da çok düşürdük. Akademisyen ağırlıklı çalışıyoruz. Akademisyenler sahildeki özel çevre koruma bölgesinde, gönüllüler ise bunun dışındaki yerlerde çalışıyor. Dışarıyla bağlantımızı tamamen minimum düzeye indirerek projeyi sürdürmeye çalışıyoruz. Burada aynı zamanda izole bir hayat yaşıyoruz."

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