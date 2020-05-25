ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde süslenen araçların yer aldığı bayram korteji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen sokakları şenlendirdi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, rengarenk süslenen araçlardan oluşturulan kortej, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Altınova, doğu Kepez ile Varsak bölgelerinde cadde ve sokakları gezdi. Kortejdeki "Kültür Tırı"nda yer alan Kepez Belediyesi Orkestrası ve müzik grupları, canlı performansları ile ilçe sakinlerine coşkulu anlar yaşattı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de kortej etkinliğine katılarak, vatandaşların bayram heyecanına ortak oldu.

Kortej ile bayramın neşesini, heyecanını ve coşkusunu mahallere taşıdıklarını belirten Tütüncü, "Eğer bayram sevincini gönüllerde yaşarsak, her yer bayram olur. Çok daha güzel günlerde birbirimize daha güçlü sarılacağız. Hemşehrilerimin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



