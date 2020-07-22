GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

BAU Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi açıldı

BAU Global Başkanı Enver Yücel: - "Artık meydanlarda kazanılan zaferleri masalarda kaybetmeyeceğiz, kaybetmemeliyiz. Bizim en büyük güvencemiz hukuk olmalı, uluslararası hukuk olmalı. Bu işi yaparken insanımızı yetiştirmeliyiz, gençlerimizi yetiştirmeliyi

BAU Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi açıldı
29 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) bünyesinde Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi açıldı.

BAU Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, Türkiye'nin denizcilik alanındaki stratejisine katkı sağlamak, uluslararası hukuk, siyaset ve uluslararası ilişkiler alanlarında analiz ve değerlendirmeler yaparak veri üretmek amacıyla emekli Tümamiral Cihat Yaycı direktörlüğünde kuruldu.

Dünya ölçeğinde denizcilik sektöründeki sorunlara geniş bir ağ sistemi ile çözüm üretecek çalışmaların yapılması planlanan merkezin tanıtım toplantısı, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

BAU Global Başkanı Enver Yücel, Samsun'dan videokonferans sistemiyle katıldığı toplantıda, deniz, hava ve kara parçalarının ülkeler için ayrılamaz parçalar olduğunu söyledi.

Yücel, havada, karada ve denizde hakimiyetin sağlanmasının önemine değindi.

BAU Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin uluslararası arenada denizcilik alanındaki her türlü hak ve hukuku aydınlatacak olan önemli bir merkez olacağını belirten Yücel, üniversitelerin hem ulusun hem de uluslararası arena da toplumun sorunlarına çözüm bulacak bir şeyler üretiyor olması gerektiğini vurguladı.

Yücel, çalışmalarını yaparken tarafsız olmayacaklarını belirterek, "Nerede taraflı olacağız? Öncelikle Türkiye'nin hak ve hukukundan yana taraftar olacağız. Artık meydanlarda kazanılan zaferleri masalarda kaybetmeyeceğiz, kaybetmemeliyiz. Bizim en büyük güvencemiz hukuk olmalı, uluslararası hukuk olmalı. Bu işi yaparken insanımızı yetiştirmeliyiz, gençlerimizi yetiştirmeliyiz." dedi.

- "Doğu Akdeniz gibi şu anda dünyanın en önemli petrol trafiğine komşu bir yerdeyiz"

Denizcilikten sorumlu eski devlet bakanı ve BAU Mütevelli Heyet Üyesi Burhan Kara ise üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin kıyı sınırlarının yaklaşık 3 bin kilometre olduğunu söyledi.

Merkezin önemine değinen Kara, şöyle konuştu:

"Bu statü merkezimizin en önemli görevlerinden birisi bence denize küsmüş olan ülkemizi ve insanımızı denizle barıştırmak olmalıdır. Bu önemli hedeflerimizden birisi mutlaka olmalıdır. Bu ülkenin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarıyla dünyanın en önemli su yollarından birine sahip olduğunu belki halkımızın yüzde 30'unun, 40'ının haberi bile yok. Ülkemiz yine Doğu Akdeniz gibi şu anda dünyanın en önemli petrol trafiğine komşu bir yerde. Doğu Akdeniz aynı zamanda ileride dünyanın en önemli doğal gaz rezervlerinden birisi olacak. Ekonomik haklarımızla ilgili çalışmalar mutlaka yapılmalıdır ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarının nasıl korunacağı hakkında araştırmaları merkezimizin mutlaka önemli bir şekilde yapacağına da inanıyorum."

- "Denizcilik ve Küresel Stratejiler Okulu kuracağız"

BAU Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı da "denizlerin önemi" başlıklı bir sunum yaptı.

Merkezin sadece Türkiye'de değil, dünyada eksikliği duyulan bir alanda çalışma yapacağını belirten Yaycı, "Bizim amacımız sadece denizcilik değil, bunun yanı sıra karasal ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası ilişkiler, uluslararası politika meseleleriyle ilgili bütün gündemi takip etmek, özellikle Türkiye merkezli olarak milli tezlerimizi ortaya koymak." diye konuştu.

Yaycı, Denizcilik ve Küresel Stratejiler Okulu da kuracaklarını ifade ederek, "Bu okulda hem özel sektörden hem devlet sektöründen ilgililere bu konuyla ilgili görevlilere, bundan istikbal bekleyen gençlere, hepsine eğitim vereceğiz, seminerler vereceğiz. Bunlar günlük, haftalık, aylık sertifikalı programlar olacak. Türkiye ve dünyanın gündemindeki diplomasi konularına denizcilik başta olmak üzere değineceğiz. O konularda tamamen objektif, tarafsız, iç siyasetin dışında tamamen dış siyasete endeksli şekilde birtakım araştırmalar, birtakım bültenler yayınlayacağız."

Yeni tip koronavirüs sürecinden sonra denizlerin öneminin daha arttığı inancını taşıdığını vurguladı.

- "Merkezimizden en büyük beklentimiz bu önemli konularda doğru kaynaklar üretmesi"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de dünyayı ve dünyanın sorunlarını anlayan gençlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kovid-19'un "mavi ekonomi"yi etkilediğini aktaran Karadeniz, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki deniz taşımacılığı inanılmaz azalmış durumda. Deniz ürünlerine olan ihtiyaç, talep yüzde 80 azaldı. Turizm sektörüne baktığınız zaman yüzde 75 ciddi bir küçülmeye gitmeye başladı ve 75 milyon dünyada da iş risk altında.

Tüm bu süreçleri anlamak için de sadece bulunduğu kabukta değil, dünyayı anlayan, dünyanın sorunlarını anlayan, bu sorunları analiz ve tahlil edebilen, muhakeme edebilen gençlere ihtiyacımız var. Bu gençlerimizin sadece belirli bir disiplinle değil, disiplinler arası hukuktan ekonomiye, uluslararası ilişkilerden denizciliğe kadar bulunduğu alanda sağlam ama diğer alanları anlayabilir, çözümleyebilir, uluslararası boyuttaki kavramları konuları tahlil edebilir olması gerekiyor. İşte bizim merkezimizden en büyük beklentimiz de bu önemli konulara doğru kaynaklar üretmesi."

MLA College Direktörü Doç. Dr. Başak Akdemir de konuşma yaptı.

BAU Global Eğitim Kurumları yöneticileri ZANDER-Berlin International University Rektörü Prof. Dr. Yüksel Pögün, BAY Atlantic University Rektörü Doç. Dr. Sinem Vatanartıran, Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen videokonferans yöntemiyle birer sunum gerçekleştirdi.

Program sonunda katılımcıların ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılması Mutabakatı ilişkin, "Türkiye, Libya'da barış ve istikrarı sağlarken kendi hak ve menfaatlerini de çok akıllıca korumaktadır, savunmaktadır ve geliştirmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Libya ile Türkiye'nin tarihsel bağlarına vurgu yapan Yaycı, tarihsel bağların yok sayılamayacağını aktardı.

Yaycı, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunun çok teknik olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu teknik konuyu ancak ve ancak bu konuda iyi eğitim almış, uzun süreli eğitim almış kişiler yapabilirler. Eline kağıt kalem alıp, 'şuradan sınır çizdim' gibi bir anlayış olamaz. Bu aylarca çalışmayı gerektiren, ışıma noktalarını, karşılıklı kıyıları, bunların kırılma noktalarını, uzantılarını, ilgili kıyıları, sınırlamaları, bunların hepsini bilecek ve o yazılımı buna göre adapte edebilecek kişilere ve nesile ihtiyaç var. Türkiye bir deniz ülkesi ve bunu yapacağız. Kesinlikle umutluyum. Bu gençler bu işi yapacaklar, öğreteceğiz."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu...
Isparta'da Hayvan Pazarlarında Denetimler Arttırıldı
Isparta'da ucuz ve kaliteli giyimin adresi Yüksel Ergül
GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldı
Isparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı Ali
Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!
Isparta'nın "Kraliyet kirazı" 10 ülkeye ihraç ediliyor
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı
Isparta'da 4 mevsim açık balık restoranı Gözde Balık Evi
Isparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldü
Isparta'da 40 daire karantinaya alındı
Isparta'da yeni KOVİD-19 kararları
Isparta'da narkotik operasyon! uyuşturucuya geçit yok!
Isparta Davraz 2020 – 2021 kış sezonuna hazırlanıyor!
Beklenen gün geldi! Zamlı maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Bilim Kurulu Üyesi Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz
ŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZE YAKIŞIR SOSYAL TESİS
ANIZLARI YAKMAYALIM, YAKANLARI UYARALIM
Isparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımları
ISPARTA'DA DEMOKRASİ NÖBETİ SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE SONA ERDİ
Aranan 30 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
200 İHA ile 15 Temmuz destanı! Türkiye'de bir ilk
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

AasaSAsAasaSAs
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
AasaSAsDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da 40 daire karantinaya alındıIsparta'da 40 daire karantinaya alındı18 Temmuz 2020
Isparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımlarıIsparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımları15 Temmuz 2020
Isparta'da yeni KOVİD-19 kararları Isparta'da yeni KOVİD-19 kararları18 Temmuz 2020
Isparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldüIsparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldü19 Temmuz 2020
Bilim Kurulu Üyesi Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruzBilim Kurulu Üyesi Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz17 Temmuz 2020
Isparta'da bir köy karantinaya alındıIsparta'da bir köy karantinaya alındı19 Temmuz 2020
"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı19 Temmuz 2020
Isparta'daki tüm camilerde saat 00.13 itibarıyla sela okundu Isparta'daki tüm camilerde saat 00.13 itibarıyla sela okundu16 Temmuz 2020
Aranan 30 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandıAranan 30 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı16 Temmuz 2020
ŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZE YAKIŞIR SOSYAL TESİSŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZE YAKIŞIR SOSYAL TESİS16 Temmuz 2020
Mesleki Eğitime Özel Sektör DopingiMesleki Eğitime Özel Sektör Dopingi17 Temmuz 2020
200 İHA ile 15 Temmuz destanı! Türkiye'de bir ilk200 İHA ile 15 Temmuz destanı! Türkiye'de bir ilk16 Temmuz 2020
Beklenen gün geldi! Zamlı maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyorBeklenen gün geldi! Zamlı maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor17 Temmuz 2020
ISPARTA'DA DEMOKRASİ NÖBETİ SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE SONA ERDİISPARTA'DA DEMOKRASİ NÖBETİ SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE SONA ERDİ16 Temmuz 2020
ANIZLARI YAKMAYALIM, YAKANLARI UYARALIMANIZLARI YAKMAYALIM, YAKANLARI UYARALIM16 Temmuz 2020
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİISPARTA'DA 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ15 Temmuz 2020
Isparta Davraz 2020 – 2021 kış sezonuna hazırlanıyor!Isparta Davraz 2020 – 2021 kış sezonuna hazırlanıyor!17 Temmuz 2020
Isparta'da "15 Temmuz'u Anmak ve Anlamak" konferansıIsparta'da "15 Temmuz'u Anmak ve Anlamak" konferansı17 Temmuz 2020
Burdur Belediyesinden kadınlara özel mekan tahsisiBurdur Belediyesinden kadınlara özel mekan tahsisi16 Temmuz 2020
Isparta Haber: Cumhurbaşkanımız dik duruşuyla bizlere her zaman öncü olmuştur Isparta Haber: Cumhurbaşkanımız dik duruşuyla bizlere her zaman öncü olmuştur 15 Temmuz 2020