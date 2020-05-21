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Başkasına ait "55 milyon liralık" arsayı sahte evrakla satmaya çalışan sanıklara hapis istemi

Adana'da yaklaşık 55 milyon lira değerindeki arsayı sahte vekaletname düzenleyerek 25 milyon liraya satmaya çalıştıkları iddia edilen 6 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı - İddianamede, sahte vekaletnameyle arsayı

Başkasına ait "55 milyon liralık" arsayı sahte evrakla satmaya çalışan sanıklara hapis istemi
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ADANA - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da başkasına ait yaklaşık 55 milyon lira değerindeki arsayı sahte vekaletname düzenleyerek 25 milyon liraya satmaya çalıştıkları iddia edilen 6 sanık hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları ileri sürülen tutuksuz sanıklar B.Ö, B.D, İ.B, İ.Y, K.G. ve R.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, suça konu eylemle ilgili müşterek hareket ettikleri belirtilen sanıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

İddianamede, sanıkların, müşteki Erol K'nin Seyhan ilçesindeki arsasının, müştekinin bilgisi dışında ilk olarak sahte vekaletname ile İ.B. tarafından K.G'ye 24 milyon lira bedelle satıldığı bildirildi.

Aynı taşınmazın ikinci kez 24,5 milyon liraya R.K'ye satıldığı, bu şekilde Erol K'nin arsasının bilgisi dışında ikinci kez el değiştirdiği anlatılan iddianamede, noterde güvenlik kamerasının bulunduğu ancak işlemin yapıldığı güne ilişkin görüntü kaydının olmadığı ifade edildi.

İddianamede, Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün uzmanlık raporuna göre vekaletnamenin sahte, imzanın da Erol K'ye ait olmadığının tespit ediliği belirtildi.

Sahte vekaletnameyi hazırlayan noter görevlisinin B.Ö, işlemi onaylayan diğer noter görevlisinin de İ.Y. olduğunun belirlendiği iddianamede yer aldı.

- Sahte evrakla arsayı birbirlerine devretmişler

İddianamede, Erol K'ye ait taşınmazı devralan ve devreden şüphelilerin tapu kayıtlarıyla ilgili bilgiye yer verilerek, şu tespitlerde bulunuldu:

"Şüpheliler İ.B. ve K.G'nin tapu kaydının olmadığı, R.K'nin ise tapu kaydının bulunduğu, şüpheli K.G'nin Adana Karataş ilçesinde balıkçı teknesinde tayfalık yaptığı, 2 bin 500 lira maaşla çalıştığı, üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı ve mirasın olmadığı, 55 milyon lira değerinde arsa alacak ekonomik gücünün olmadığı, Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmayla anlaşılmıştır.''

Sanık B.D'nin müşteki Erol K'ye ait taşınmazın satışıyla ilgili emlak işi yapan M.Y. ile görüştüğü anlatılan iddianamede, M.Y'nin arsayı satın alma hazırlığındayken yaptığı araştırmada sanıkların gerçek sahibi olmadığını anladığı ve tapu kaydında "şerh" bulunduğunu öğrendiği belirtildi.

İddianamede, sanıkların iştirak ve eylem birliği içinde hareket ederek sahte vekaletnameyle Erol K'ye ait arsayı devredip devraldıkları, noter görevlileri B.Ö. ve İ.Y'nin sahte belgeleri düzenleyip onaylayarak eyleme ortak oldukları kaydedilerek, "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olay

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erol K'ye ait yaklaşık 55 milyon lira değerindeki 11 dönümlük arsanın bilgisi dışında satılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda B.D, R.K, İ.B. ve K.G. ile vekaletnamenin verildiği noter çalışanı İ.Y. ve evrakı hazırlayan katip B.Ö'yü gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden noter çalışanı İ.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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