ANTALYA - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sebze meyve halini ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özveriyle faaliyetlerini sürdürdükleri için teşekkür etti.

Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'ın da eşlik ettiği ziyarette toptancı halindeki esnaf ve ürünlerini satmaya getiren çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçi ve esnafa bereketli kazançlar dileğinde bulunan Tütüncü, hal çalışanlarıyla salgın sürecinde tarım sektöründe yaşanan sıkıntılarla ilgili sohbet etti.

Salgın döneminin büyük oranda sorunsuz atlatıldığını belirten Tütüncü, "Zor günlerde fedakarca çalışmalarından dolayı çiftçilerimize ve hal esnafımıza teşekkür ederim. Günün ilk ışıklarıyla Antalya Toptancı Hali'ndeydik. Üreticilerimizle, çiftçilerimize, tüccarlarımızla sabahın bereketiyle yeni günün umudunu ve heyecanını paylaştık." ifadelerini kullandı.