ANTALYA - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapımı tamamlanan Pir Sultan Abdal Cemevi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Tütüncü'ye, Pir Sultan Abdal Derneği Altınova Şubesi Başkanı Adnan Arslan eşlik etti.

Türkiye'deki bir çok belediyenin model alacağı bir cemevi oluşturduklarını belirten Tütüncü, "Cami de bizim, cemevi de bizim. Bütün canlar bizim, bütün gönüller bizim. Hepimiz bu güzel ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz bu güzel ülkenin renkleriyiz. Biz bu inançtayız. Alevi hemşehrilerimize sözümüz vardı. Bu sözümüzü yerine getirdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Tütüncü'nün gayretleriyle hayallerinin gerçekleştiğini dile getiren Arsla ise mülkiyet sorunlarına rağmen belediye sayesinde cemevlerine kavuştukları için mutlu olduklarını ifade etti.