ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve yeni atanan Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Böcek, ziyarette Vali Yazıcı'ya yeni görevinde başarı diledi.

Birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Böcek, "Şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına sizlere başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz işbirliği ile Antalya için güzel hizmetler üretmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirenYazıcı da Antalya gibi güzel bir şehirde hizmet edebilme şansına eriştiği için mutluluk duyduğunu vurguladı.

Yazıcı, "Ülkemizin dışa açılan penceresi, turizmin başkentine geldim. Görevimizde bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle bu şehre katkı sunmaya, Antalya'yı bir adım daha ileri götürmeye gayret göstereceğiz." diye konuştu.