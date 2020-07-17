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Bakan Kurum Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışını yaptı:

"Sosyal Konut Projemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'de ne kadar alt gelir grubu vatandaşımız varsa ev sahibi olana kadar da kararlılıkla bu projelerimizi devam ettireceğiz" - "Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta

Bakan Kurum Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışını yaptı:
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OSMANİYE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlattıkları Sosyal Konut Projesi'ni kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız ve hak sahibi vatandaşlarımıza da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarını teslim edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek, Vali Erdinç Yılmaz ile görüştü. Daha sonra cuma namazını Bülbül Camisi'nde kılan Kurum, ardından kentte yapılması planlanan Merkez Millet Bahçesi alanını gezdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası açılış törenine katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Van ve Siirt'te şehit olan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve sevgilerini Osmaniyelilere ileten Kurum, "Tabii bunun yanında şehrimizin yaşam kalitesinin en yüksek noktaya çıkarılması talimatını da bizlere verdiler. Biz de bugün bu talimatı yerine getirmek adına sabah saatleri itibarıyla Osmaniye'mize geldik." diye konuştu.

Kurum, Bakanlık olarak milletin ihtiyaçlarına cevap verecek planlamaları yaptıklarını, bu kapsamda 70'den fazla ili ziyaret ettiklerini anlattı.

Açılışını yaptıkları il binasının tüm Osmaniyelilere hayırlı olmasını temenni eden Kurum, "Bakanlık olarak kamu binalarımıza dair bir ilkemiz var. Bu anlamda bilhassa enerji tüketiminin azaltılmasını sağlamaya dönük çalışmalarımıza hız kazandırdık. Sadece kendi bakanlık binalarımızda değil, tüm kamu binalarımızda akıllı otomasyon sistemlerini kullanıyor, doğal malzemeleri seçiyor, güneş enerjisi sistemlerini tesis ediyoruz ve binalarımızın birçoğu kendi elektriğini üretiyor. Osmaniye İl Müdürlüğü'müzün yeni binasında da başta Sıfır Atık olmak üzere akıllı bina uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Yeni hizmet binamız, mimari tasarımıyla da modern çözümler üretiyor." diye konuştu.

Osmaniye'yi marka şehir haline getirmek istediklerini dile getiren Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İl Müdürlüğü binamızın açılışı dışında da bugün Osmaniye'mizin 2023'üne, 2053'üne, 2071'ine dair çok önemli kararlar aldık ve 'Güçlü Türkiye, Güçlü şehirler' anlayışıyla Osmaniye'mizi çok daha yukarıya çekecek, marka şehir haline getirecek, ki bulunduğu konum itibarıyla doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi bağlayan ve verimli topraklarıyla hem şehrine hem de ülkesine katkı sağlayan kadim şehrimiz Osmaniye'miz için yapılması gereken projeleri istişare ettik. Bu çerçevede de birçok kararlar aldık. Bugüne kadar Osmaniye'mize son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam 11 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimden sağlığa, ticaretten turizme, tüm sanayi alanlarının iyileştirilmesine kadar şehirlerimiz, vatandaşlarımız için yapılması gereken tüm projeleri bir bir hayata geçirdik ve inşallah yine aynı anlayışıyla da gece gündüz çalışmak suretiyle de bu projeleri yapmaya gayret göstereceğiz."

- Kente yapılacak yatırımlar

Valiliğin yanındaki boş alanının millet bahçesi olması için karar alındığını belirten Kurum, bundan dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kurum, millet bahçesinde yürüyüş ve bisiklet yollarının olacağını anlatarak, "Türkiye'de de örnek olacağını düşündüğümüz millet bahçemizin içinde vatandaş 7 gün 24 saat vakit geçirebilecek. Kıraathanesinde gençlerimiz ders çalışacaklar, kitap okuyacaklar." diye konuştu.

Bakan Kurum, Osmaniye'ye Selahattin Cami projesinin de hayata geçirileceğini aktardı.

Şehirleri depreme hazır hale getirmek için Türkiye'nin her yerinde, kentsel dönüşüm seferberliğini sürdürdüklerinin altını çizen Kurum, belediyenin karşısında yer alan jandarmaya ait alanı, belediyeye tahsis ettiklerini ve burayı şehre yakışacak bir meydan projesi yapmak üzere çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Bakan Kurum, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi projelerinin kararlı şekilde sürdüğünü, bu çerçevede Kadirli ilçesinde ve Ellek beldesinde de millet bahçelerinin projelendirildiğini ifade etti.

- "Osmaniye'mize tam 735 konut kazandırıyoruz"

Sosyal Konut Projesi hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız, tüm Türkiye'de alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek Sosyal Konut Projemizi inşallah kararlı şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'de ne kadar alt gelir grubu vatandaşımız varsa ev sahibi olana kadar da kararlılıkla bu projelerimizi devam ettireceğiz. Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız ve hak sahibi vatandaşlarımıza da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarını teslim edeceğiz. Bu çerçevede 50 bin, 100 bin Sosyal Konut Projelerimiz var. Bu kapsamda da Osmaniye'mize tam 735 konut kazandırıyoruz. 600 konutu merkezde 135 konutu da Bahçe ilçemizde olmak üzere konutlarımızın kuralarını çektik, inşatlarına başladık."

Kurum, bir ve beraber olundukça şer odaklarının bu topraklarda kirli oyunlarını, karanlık planlarını asla hayata geçiremeyeceğini vurguladı.

Ülke ve millet olarak bütün badirelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde atlatılarak bugüne gelindiğini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Osmaniye'mize bugüne kadar birbirinden güzel ve sağlam kamu binalarıyla, millet bahçeleriyle, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, sosyal konut projeleriyle desteklemeye, Osmaniye'nin yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımızın memleketi, ki Cumhur İttifakı'mızın bu noktada liderlerimizin büyük bir uyumu söz konusu, Devlet Bahçeli Bey'in memleketi Osmaniye'mize de yapılması gereken, vatandaşlarımızın daha iyi yaşam şartlarında yaşamaları adına yapılması gereken tüm projeleri kararlılıkla sürdüreceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyorum."

Daha sonra il binasının açılış kurdelesini diğer katılımcılarla kesen Kurum, "Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah yeni açılışlarda biraya gelmek dileğiyle. Tüm temennimiz arzumuz Osmaniye'mize hayırlı işler yapabilmektir. Osmaniyeli vatandaşlarımıza şehrimize layık olabilmektedir." dedi.

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