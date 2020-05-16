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Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftası'nda temsilci gençlerle görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Gençlik bizim sadece bir hafta boyunca gündemimizde, ajandamızda olan bir konu değil. Gençlik bizim hayatımız, gençler bizim en büyük umudumuz, en önemli yol arkadaşlarımız" - "Sizlerle bu çıtayı her gün

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftası'nda temsilci gençlerle görüştü
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ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilci gençlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kasapoğlu, gençlerin Gençlik Haftası'nı kutlayarak, "İnşallah sizlerle olan yürüyüşümüz, Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle ve sonrasında tüm faaliyetlerimizde devam edecek. Sizler de bu faaliyetlerin başkahramanları olarak bu kutlu yolda, bizim yol arkadaşlarımız olarak inşallah bu heyecanla, bu coşkuyla, bu yürüyüşe devam edeceksiniz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kutlama programlarını planladıkları gibi yapamadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Normal şartlar altında sizlerle burada beraber olacaktık. Bu hafta boyunca hem sizleri hem ülkemizin dört bir yanına dağılmış diğer arkadaşlarımızın bir kısmını da buraya davet etme düşüncemiz vardı. Fakat pandemi süreci bu fiziksel birlikteliğimizi şu an için kesintiye uğrattı. Ama biliyorsunuz bizlerin sizlerle, sizlerin bizlerle arasındaki gönül bağı, gönül köprüsü çok kuvvetli. Hiçbir şey birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, muhabbetimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi engelleyemeyecektir. Bilakis bizler her zorluğa ve karşılaştığımız sorunlara moralle, inançla, kararlılıkla yaklaşacağız ve hem engelleri kaldıracağız hem de aramızdaki bağı, hukuku, kardeşliği daha güçlü noktalara birlikte taşıyacağız.

- "Gençler bizim en büyük umudumuz, en önemli yol arkadaşlarımız"


Gençliğin gelecek yürüyüşünde kendilerinin en büyük yol arkadaşı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Gençlik bizim sadece bir hafta boyunca, bir gün sürecinde gündemimizde, ajandamızda olan bir konu değil. Gençlik bizim hayatımız, gençler bizim en büyük umudumuz, en önemli yol arkadaşlarımız. O yüzden sizlerle beraber olmak, sizleri dinlemek, sizlerle hasbihal etmek, sizlerin görüşlerini, önerilerini almak bizim için önemli bir sorumluluk ve önemli bir hayat tarzı. Ziyaretlerimizde olsun, programlarımızda olsun, sizlerin bu anlamdaki gözlerindeki ışık bizlere hep güç veriyor. Biz de her fırsatı, her anı sizlerle buluşma adına, sizlerle hasbihal etme, dertleşme adına bir imkan görüyoruz. Rabbim bu imkanlarımızı arttırsın. İnşallah en kısa zamanda yine sizlerle bir araya gelme ümidimi, duamı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, gönüllü gençlerin Türkiye'nin dört bir yanında örnek çalışmalar yaptığını dile getirerek, "Her birinizi tebrik ediyorum. Gönüllü olarak yaklaştığınız halkımızın tüm fertlerine, gençlerimize, büyüklerimize olan sevginiz, saygınız bizleri hem mutlu kıldı, hem duygulandırdı. Bu yüzden sizlerdeki bu çaba, güzel niyet, güzel kalp olduğu müddetçe bizim geleceğe olan yürüyüşümüz, bugünlere ve yarınlara olan umutlarımız her daim diri olacaktır. Bu anlamda koyduğumuz hedefleri de inşallah her geçen gün daha yukarılara taşımanın inancını ve kararlılığını yaşayacağız." diye konuştu.


- "Ezanlarımıza, istiklalimize, istikbalimize hiçbir şekilde mani olamayacaklar"

Bakan Kasapoğlu, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik terör saldırısında 2 kişinin şehit olmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Maalesef öyle bir dünyada yaşıyoruz ki; iyilikle kötülük her zaman karşı karşıya. İyiyle kötünün, doğruyla yanlışın, hakla batılın kavgası devam etti ve devam edecek. Ben bu anlamda hain odakların, terör şebekelerinin, örgütlerinin hedefiyle şehit edilen iki kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize, ailelerine ve siz değerli gönüllü gençlerimize sabrı cemil temenni ediyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bu şanlı bayrağa, bu ay-yıldıza hiçbir şekilde zarar veremeyecekler. Ezanlarımıza, istiklalimize, istikbalimize hiçbir şekilde mani olamayacaklar. Siz değerli gençlerimizin bu gönlü zengin ekibimizin, arkadaşlarımızın yürüyüşünü engelleyemeyecekler. Bilakis biz saflarımızı sıklaştıracağız, sizlerle olan gönül birliğimizi güçlendireceğiz ve yol arkadaşları, yoldaşlar olarak hem yürüyüşümüzü güçlendireceğiz, hem saflarımızı sıklaştıracağız, hem de 'insanların hayırlısı insanlara faydalı olanıdır' ilkesiyle her gün nasıl daha fazla üretiriz, nasıl daha fazla insana katkı sağlarız, iyilik yaparız, bunun gayreti içerisinde olacağız. Sadece bugünler için değil, sadece bu süreç için değil, her daim her türlü imkanımızı tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere, sizlerin hizmetine sunmanın çabasını göstereceğiz."


- "İnanıyoruz ki yarınların Türkiye'si çok çok daha güçlü olacak"


Türkiye'nin dört bir yanına yapılan tüm tesislerin gençlerin hizmetinde olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, sizlerin hakikaten her zaman en büyük destekçisi. Gençlerimizin seçme ve seçilme haklarından tutun, üniversitelerimiz, yurtlarımız, spor imkanlarımızla ilgili pek çok alanda, pek çoğunuzun hatırlayamadığı bir süreçten geliyor Türkiye. Bugün geldiğimiz noktada yurtlarıyla, üniversiteleriyle, imkanlarıyla, gençlerimizin seçme ve seçilme yaşının düzenlenmesi ve hem de her alanda ortaya koyulan katılımcı felsefeyle sizler bunun en büyük şahidisiniz. Bizler de inşallah sizlerle birlikte bu çıtayı her gün daha ileri taşıyacağız. İnanıyoruz ki yarınların Türkiye'si çok çok daha güçlü olacak. Bizler, sadece bu ülkenin bu milletin umudu değiliz, insanlığın umuduyuz. Bu ruhla çalışacağız. Hiçbir kötü odağa teslim olmayacağız. Teslim olmadığımız gibi onlar bizi hiçbir şekilde motivasyon anlamında çökertemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere zamanlarını iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vakit en büyük imkanlarımızdan, en büyük nimetlerden bir tanesi tıpkı sağlık gibi. Sağlığın ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesi hangi büyüklükte bir ekonomiye sahip olursa olsun bir sağlık sorunu karşısında tamamıyla kitlenmiş durumda. O yüzden sağlığınızı hem fiziki anlamda hem ruhsal anlamda hem de sosyal anlamda koruma adına tüm güzel olan imkanları değerlendireceğiz. Gönül dünyamızı, ruh dünyamızı takviye etme adına daha çok okuyacağız, daha çok dinleyeceğiz, daha çok konuşacağız İmkanlarımızın hepsi sizler için. Çünkü sizler insanlığın umudu olan genç arkadaşlarımızsınız. Tekrar Gençlik Haftanızı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. İnşallah 101 yıl önceki milli mücadele ruhuyla, demokrasimize, milli irademize ve yüksek adalet anlayışımıza sadakatle ve her zaman çıtaları yükseltme ilkesiyle, motivasyonuyla yarınlara birlikte diyorum."

- Temsilci gençler çalışmalarını anlattı, türkü söyledi, şiir okudu


Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından gençler söz aldı ve unutamadıkları gönüllülük deneyimlerini, geleceğe dair hayallerini, proje ve çalışmalarını anlattılar.

Buluşmada gençlerden bazıları türkü söyledi ve şiir okudu. Bakan Kasapoğlu ise gençleri alkışlayarak tebrik etti.

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